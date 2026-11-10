Tereza Kostková ve StarDance překvapila nevídaně hustou hřívou: Její vlasy zastínily i elegantní róbu

Tereza Kostková opět dokázala, že na parketu StarDance nezáří jen tanečníci. Na pátém večeru vsadila na elegantní šaty a nepřehlédnutelnou bohatou hřívu.
Tereza Kostková patří ke StarDance stejně neodmyslitelně jako taneční páry a Marek Eben. A také letos dokazuje, že kromě moderátorského talentu má pořádný cit pro módu. Na pátém večeru oblíbené taneční soutěže opět nepřehlédnutelně zazářila. V elegantních šatech působila velmi žensky, vkusně a sebevědomě. Redakci In-Lifestyle samozřejmě zajímalo nejen to, jak její outfit hodnotí módní odborníci, ale také co na něj říkají naši čtenáři.
Elegantní róba, která nepotřebovala žádné zbytečnosti
Tentokrát vsadila moderátorka na minimalistickou černou róbu, která zaujala především zajímavě řešenými spadlými rameny. Přes dekolt šatů zvolila návrhářka saténový pruh látky v krémové barvě, který vytvořil efekt spadlých ramen a zároveň posloužil za zády jako dlouhá vlečka. Tento konkrétní detail dodal jinak střídmému modelu osobitost a nechal vyniknout ženskou siluetu. Šaty působily elegantně, ale rozhodně ne nudně. Kostková v nich vypadala velmi přirozeně a bylo vidět, že se v podobném stylu cítí dobře. O její šatník se na jednotlivé přenosy StarDance stará návrhářka Tatiana Kovaříková a i tentokrát se výběr povedl.
Neméně důležitou součástí celkového dojmu byl make-up od Pavla Bauera a především účes, o který se postaral kadeřník Martin Tyl. Nešlo si nevšimnout, že Tereza tentokrát nechala vlasy zcela rozpuštěné a upravené do měkkých vln. Její hříva působila o poznání hustším dojmem, než jsme u ní zvyklí. Zda si nechala vlasy zahustit příčesky, nebo kadeřník dokázal podobný efekt vykouzlit pouze pomocí fénu a stylingu, nebylo na první pohled jasné. Sama moderátorka ovšem později na
Instagramu prozradila, že za bohatším objemem stojí clip-in příčesky. Výsledek byl každopádně skvělý a účes celému outfitu dodal ještě větší šmrnc.
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Na názor jsme se zeptali také naší stylistky Jitky Vostré. Ta na modelu Kostkové ocenila především vyváženost celého stylingu.
„Tohle je přesně ukázka toho, že elegance nemusí být složitá. Šaty mají zajímavý detail v podobě spadlých ramen, ale jinak zůstávají příjemně minimalistické. Díky tomu nepůsobí přeplácaně a prostor dostávají také vlasy a líčení. Právě bohaté, volně rozpuštěné vlny jsou krásnou tečkou za celým outfitem. Tereza vypadá slavnostně, žensky a přitom ne přehnaně načančaně,“ zhodnotila. Foto: Nextfoto, Tereza Kostková na přenose pátého kola StarDance
Zajímalo nás také, jestli podobné nadšení sdílejí naši čtenáři. Rozeslali jsme proto 426 e-mailů z naší databáze a odpověď nám přišla od 92 lidí. Ženy tvořily 89 procent respondentů, muži zbývajících 11 procent. A výsledek byl pro Terezu velmi příznivý. Celkem 82 lidí označilo její outfit za bezchybný, čtyři respondenti by si dokázali představit ještě něco lepšího a šest dalších se domnívalo, že tentokrát se výběr příliš nepovedl. Jedno je jisté: většina hlasujících měla jasno a Tereza si svým vzhledem získala opravdu výraznou podporu.
„Tereza je nádherná. Přesně takhle má vypadat elegance. Šaty jsou jednoduché, ale mají nápad, a ty vlasy jí naprosto neskrývaně závidím.“ – Alžběta F.
„Mně se líbí hlavně účes. Najednou má takovou bohatou hřívu a moc jí to sluší. Celkově je to velmi povedené.“ – Jitka M.
„Šaty nejsou špatné, ale tentokrát mě tolik nenadchly. U Terezy mám radši barvy, posledně ty fialové byly tak povedené, že mám pocit, že je asi máloco překoná. Vlasy má ale krásné.“ – Lada S.
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Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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Tereza Kostková opět zazářila ve StarDance: Její nový účes tentokrát zastínil i černobílé šaty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.