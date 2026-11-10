Siniaková se vyjádřila k nečekané porážce. Nechci to hrotit, musíme se lépe připravit

Rozhodl až supertiebreak. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vedly po prvním setu, pak jim Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou sebraly druhou sadu 6:1 a po 92 minutách urvaly koncovku 10:8. Česká tenistka po zápase nehledala dramatická slova. „Prohrály jsme. Nic se neděje. Máme před sebou dva zápasy, na které se budeme chtít lépe připravit. Určitě to nechci hrotit. Soupeřky byly dneska lepší a jede se dál,“ řekla v rozhovoru pro Tenisový svět. Klid z jejích slov je znát. Skupinový formát Turnaje mistryň ale z druhého zápasu dělá test, ve kterém už se o vlastní osud hraje naplno.
Večer, který seděl Italkám
„Lépe se připravit“ u Siniakové neznamená obecně víc trénovat. Míří na podmínky, které pár zaskočily. Zápas začal později, než byly zvyklé z tréninku, už nesvítilo slunce a míče byly pomalejší. To podle ní víc vyhovovalo Italkám.
Konkrétně jmenovala Erraniovou. Její vysoké liftované míče a schopnost dostat se k síti, jakmile se česko-americký pár stáhl dozadu, rozbíjely hru favoritek. Siniaková přiznala i vlastní díl viny: chyby na síti a pokažené voleje při náběhu, které se jí normálně tolik nestávají. Zmínila také trochu štěstí Erraniové při jednom kiksu v supertiebreaku. Hned ale dodala: „Takový je tenis.“
Pauzu od US Open jako výmluvu odmítla. Souhra byla podle ní v pořádku a s Townsendovou vědí, co od sebe čekat. Připustila jen, že Američanka, která v září prošla operací slepého střeva, mohla mít pocit, že nemá tolik nahráno. „Nebyl to náš den,“ shrnula.
Sezona, do které porážka nezapadá
Překvapení je to proto, že rok 2026 patří Siniakové a Townsendové jako málokterý deblový rok poslední doby. Před Turnajem mistryň měly bilanci 36 výher a jen čtyři porážky. Za tu dobu nasbíraly pět titulů:
- Indian Wells
- Miami
- Madrid
- Roland Garros
- US Open, kde v září otočily finále proti Kruegerové a Montgomeryové a společně dokončily kariérní Grand Slam
Siniaková je v žebříčku první a Townsendová druhá. A s Erraniovou a Paoliniovou měly letos čistý účet: v semifinále Indian Wells i ve finále Miami je porazily ve dvou setech. Nedělní večer byl tak jejich vůbec první prohrou s tímto italským párem. A přišla v nejhorší možnou chvíli.
Proč „nic se neděje“ platí jen napůl
Siniaková má pravdu v tom, že jedna porážka na Turnaji mistryň neznamená konec. Ve čtyřčlenné skupině se hraje každý s každým a do semifinále jdou dva nejlepší páry. Po prvním kole jsou Erraniová s Paoliniovou a Bucsová s Melicharovou-Martinezovou bez porážky, Siniaková s Townsendovou mají bilanci 0:1.
Má zkušenost i s opačnou stranou mince. Připomněla, že jim nepomohlo ani to, když ve skupině všechny „rozdrtily“. Přesně tak dopadl loňský ročník: skupinu vyhrály bez ztráty zápasu a v semifinále pak padly s Kudermetovovou a Mertensovou 6:4, 6:7, 6:10. Perfektní skupina zkrátka titul nezaručuje.
Prostor pro chybu se ale zúžil na minimum. Podle WTA platí jednoduchá rovnice: pokud ve druhém kole vyhrají Bucsová s Melicharovou-Martinezovou i Perezová se Schuursovou, postupuje španělsko-americký pár jako vítěz skupiny a Siniaková s Townsendovou končí. V dalších kombinacích by druhá porážka nemusela znamenat definitivní vyřazení, ale osud páru by se přesunul do rukou ostatních a do počítání setů a gamů.
Na tom počítání přitom záleží. Podle pravidel WTA rozhoduje při shodě nejdřív počet výher, pak vzájemný zápas a následně procento vyhraných setů a gamů. Supertiebreak se ve čtyřhře počítá jako jeden set a jeden game. Proto může být rozdíl, jestli favoritky další zápas vyhrají 2:0, nebo 2:1.
Perezová a Schuursová: zápas o kontrolu
Druhý duel skupiny čeká Siniakovou s Townsendovou proti Australance Ellen Perezové a Nizozemce Demi Schuursové. Na programu je v úterý místního času po dvou zápasech dvouhry, českým fanouškům tedy vychází na noc z úterý na středu, zhruba od půlnoci 11. listopadu. Vysílá CANAL+ Sport 2, dostupný přes operátory jako Oneplay, Skylink nebo Magenta TV.
Podle nás jde o nejdůležitější zápas jejich skupiny. Výhra sama o sobě postup ještě nezaručí, ale vrátí páru otěže do vlastních rukou před posledním kolem. Výhra ve dvou setech by navíc vylepšila skóre pro případ, že by se tři páry sešly se stejnou bilancí. Porážka by z favoritek udělala diváky, kteří čekají na cizí výsledky.
Siniaková zná Turnaj mistryň dobře. Jde o její osmý start, v roce 2021 ho s Barborou Krejčíkovou vyhrála, s ní hrála i finále v letech 2018 a 2022 a s Townsendovou se dostala do finále 2024 a loni do semifinále. Ze skupiny s americkou partnerkou zatím postoupila pokaždé. Tentokrát by to bylo poprvé po úvodní porážce.
Její „jede se dál“ tak nezní jako lhostejnost, ale jako recept na jedinou cestu, která zbývá. Nejlepší deblová dvojice sezony teď potřebuje přesně to, co jí celý rok šlo nejlíp: vyhrát zápas, který vyhrát musí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný