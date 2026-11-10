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Siniaková se vyjádřila k nečekané porážce. Nechci to hrotit, musíme se lépe připravit

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Siniaková s Townsendovou vstoupily do Turnaje mistryň prohrou 6:4, 1:6, 8:10 s Italkami. Světová jednička paniku odmítá, další zápas ale musí vyhrát.
Siniaková se vyjádřila k nečekané porážce. Nechci to hrotit, musíme se lépe připravit

Siniaková se vyjádřila k nečekané porážce. Nechci to hrotit, musíme se lépe připravit

Zdroj: Australian Open
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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