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Někdy stačí málo. Nečekaná návštěva

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Dennívýzva
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Lada to věděla ještě dřív, než odemkla, než otevřela dveře, dřív než vešla dovnitř. Byl pryč. Už zase. Zase se jí to stalo. Proč ji všichni opouští? Co dělá špatně? Vždyť se tak snaží, vždy se snažila.
Někdy stačí málo. Nečekaná návštěva

Někdy stačí málo. Nečekaná návštěva

Zdroj: Nekdy-staci-malo.jpeg
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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