Kriminálka v Třebíči zadržela dealera pervitinu. Drogy lidem prodával od léta

Kriminálka v Třebíči zadržela dealera pervitinu. Drogy lidem prodával od létaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kriminálka v Třebíči zadržela dealera pervitinu. Drogy lidem prodával od létaZdroj: Jan Luxík
Článek byl publikován 10.11.2026 06:02
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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