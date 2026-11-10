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Kriminálka v Třebíči zadržela dealera pervitinu. Drogy lidem prodával od léta

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Až pětiletý pobyt ve vězení hrozí devětatřicetiletému muži, který je podezřelý z distribuce pervitinu. Jak informovala policejní mluvčí Klára Kalinová, drogu distribuoval nejméně od začátku července letošního roku až do současné doby.
Kriminálka v Třebíči zadržela dealera pervitinu. Drogy lidem prodával od léta

Kriminálka v Třebíči zadržela dealera pervitinu. Drogy lidem prodával od léta

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 06:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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