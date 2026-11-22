V tuto středu a čtvrtek policisté uskutečnili dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu nákladních a dodávkových vozidel. Kontroly byly prováděny u dálnice D1 na 115,5. kilometru směrem jízdy na Prahu a na kontrolním stanovišti na 117. kilometru ve směru jízdy na Brno. Zaměřili se hlavně na kontrolu řidičů zahraničních kamionů a dodávkových vozidel.
Ve středu dopoledne na odpočívce strážníci kontrolovali tachograf nákladní jízdní soupravy s rumunskou registrační značkou. Zjistili, že řidič nedodržel dobu odpočinku, bezpečnostní přestávky a dobu jízdy.
„Dopravní policisté uložili kauci ve výši 100 tisíc korun, protože existovalo důvodné podezření, že se zahraniční dopravce bude vyhýbat v České republice správnímu řízení. Jelikož dopravce nemá sídlo v ČR, je dostatečně odůvodněn závěr, že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo nebylo vůbec možné,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Kauce ve výši 200 tisíc korun byla ve středu necelou hodinu po poledne udělena řidiči tahače s návěsem s rumunskou registrační značkou. Policisté zjistili, že řidič nedodržel přestávky a použil kartu, na kterou nemá oprávnění. Kauci mu policisté uložili kvůli případnému náročnému vymáhání pokuty. Navíc tento dopravce opakovaně porušuje zákon o silniční dopravě.
Nízkorychlostní vážení
22 řidičů na místě obdrželo pokutu v celkové výši 89 tisíc korun. 18 provozovatelů bylo oznámeno k řešení přestupku do správního řízení a 10 dopravcům byly uloženy kauce ve výši 203 tisíc korun.
Policisté zkontrolovali 39 vozidel v rámci nízkorychlostního vážení. Ve 26 případech byla překročena hmotnost. Na 117. kilometru směrem na Brno policisté kontrolovali dodávková vozidla i kamiony. V devíti případech se jednalo o vozidla českého dopravce, ve čtrnácti u dopravce ze zemí Evropské unie a jeden případ se týkal dopravce ze třetí země.
Ve středu před devátou hodinou policisté odhalili u nákladního vozidla s bulharskou SPZ porušení hodnot stanovených předpisem o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Řidič kauci ve výši 50 tisíc korun bezhotovostně uhradil přímo na stanovišti.
Ve čtvrtek dopravně bezpečnostní akce pokračovala a zjistilo se několik dalších porušení. Týkaly se nejen přetížených jízdních souprav, ale i překročení dovolené rychlosti, držení hovorového zařízení a porušení zákazu předjíždění kamionů.
Hlídka během akce uložila kauci i řidiči osobního automobilu. Vozidlo značky Mercedes s moldavskou SPZ projíždělo po čtvrteční jedenácté hodině od 115. kilometru až na 112. kilometr směrem na Prahu. Při kontrole bylo zjištěno, že moldavský řidič již ztratil právo k řízení v České republice. Protože existovalo důvodné podezření, že by se mohl vyhýbat přestupkovému řízení, uložili mu policisté na místě kauci ve výši 10 tisíc korun. Kauci řidič bezhotovostně uhradil.
Naše kontroly jsou velmi důkladné a bohužel musíme konstatovat, že při každé kontrolní akci zjišťujeme velmi závažná porušení. Proto přistupujeme k ukládání kaucí v maximální výši. Ukládat kauce ve výši až 200 000 korun za závažná porušení zákona o silničním provozu nám od 1. července loňského roku umožňuje novela tohoto zákona. Pokud by dopravce kauci na místě neuhradil, můžeme mu kromě jiného v další jízdě zabránit, a to použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Nově mu také můžeme zakázat další jízdu a zadržet tabulky státní poznávací značky vozidla.Jaroslav Nesiba — zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov
Následky jízdy řidičů, kteří jsou unavení, podvádějí s kartami řidiče nebo například manipulují s tachografem mohou být fatální. Zejména při noční jízdě a ve zhoršených podmínkách nemusí unavený řidič zvládnout řízení vozidla a včas zareagovat na kolonu či jinou neobvyklou událost. Často se po havarování kvůli nezvládnutému řízení vozidlo převrátí na bok a zablokuje celý jízdní pás dálnice. Na to pak v kolonách doplácejí i všichni ukáznění řidiči.
Na dálnici D1 a dalších páteřních silnicích věnují policisté na Vysočině pozornost kontrolám kamionové dopravy dlouhodobě. Dávají pozor nejen na kontroly jízdních souprav, ale například i na přetížená nákladní vozidla do 3,5 tuny.
Přetížená dodávková vozidla jsou rizikem pro všechny účastníky provozu. Přetížená vozidla jsou hůře ovladatelná a nadbytečné stovky kilogramů mají vliv na délku brzdné dráhy. Navíc když se řidič plně nevěnuje řízení, může u přetíženého vozidla snadno dojít k tragické nehodě.