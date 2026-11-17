Žermanická přehrada: Vodní dílo, které změnilo krajinu a zásobuje průmyslovou Ostravu
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Zermanice
Článek byl publikován 17.11.2026 08:00
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