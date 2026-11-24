Dánský trajektový dopravce Molslinjen připravuje trojici obřích plně elektrických katamaránů, které mají patřit k největším bateriovým lodím svého druhu na světě. Dodavatelem rekordních bateriových systémů o celkové kapacitě 165 MWh (všech 3 katamaránů) se stala společnost AYK Energy. Každá ze tří lodí dostane baterii Polaris s chemií LFP (lithium-železo-fosfát) o kapacitě 55 MWh, z níž bude využitelných přibližně 46,5 MWh.
O pohon se postará osm elektromotorů Wärtsilä, každý o výkonu 6,5 MW, které budou roztáčet osm vodních trysek. Celkový instalovaný výkon dosáhne 52 MW. Katamarány dlouhé 129 metrů a široké 30,5 metru přepraví až 1483 cestujících a 500 automobilů. Při maximální rychlosti 40 uzlů (74 km/h) budou spojovat dánský Aarhus na Jutském poloostrově se Sjællands Odde na ostrově Sjælland. Přibližně 37 námořních mil dlouhou trasu zvládnou zhruba za 90 minut. Jedna plavba si vyžádá 27–28 MWh elektřiny a následné nabití baterií má trvat přibližně 30 minut.
Zakázku na bateriové systémy získala AYK Energy prostřednictvím integrátora Wärtsilä. Baterie Polaris mají typové schválení klasifikační společnosti DNV a využívají bezpečnější chemii LFP, která je méně náchylná k tepelnému úniku než starší typy lithium-iontových článků s chemií NMC. Součástí konstrukce jsou také vlastní řešení pro potlačení požáru a omezení přehřívání jednotlivých modulů. Významnou roli při výběru dodavatele sehrála také hmotnost. AYK Energy uvádí, že zatímco původně nabízené bateriové systémy vážily přes 700 tun, novou konstrukcí s hliníkovou nosnou strukturou a upravenými články se podařilo jejich hmotnost snížit na méně než 400 tun.
Katamarány vznikají v loděnici Incat Tasmania v Austrálii. První z nich má dorazit do Dánska koncem roku 2027 a do pravidelného provozu nastoupit v prvním čtvrtletí 2028. Zbylé dvě lodě mají následovat v letech 2028 a 2029. Australská loděnice Incat Tasmania sídlí v Hobartu na ostrově Tasmánie a specializuje se na rychlé hliníkové katamarány. Od svého vzniku v roce 1977 vyrobila přibližně 100 plavidel pro provozovatele ve 24 zemích.
Nedávno byl na vodu také spuštěn 130 metrů dlouhý katamarán China Zorrilla, který je s bateriovým úložištěm přes 40 MWh označován za největší plně elektrickou loď světa dlouhou 130 metrů využívá více než 5000 bateriových modulů Corvus Energy s celkovou kapacitou přes 40 MWh a pohání osm elektrických vodních trysek. Na palubu pojme až 2100 cestujících a 225 automobilů. Provozuje linku mezi argentinským Buenos Aires a uruguayským Colonia del Sacramento přes estuár Río de la Plata. Jedna plavba trvá přibližně hodinu. Její loděnice nyní rozšiřuje výrobu a zaměstnává více než 500 lidí.
Petr Dvořák
zdroj: AYK Energy