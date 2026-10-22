Zelená rajčata na parapet nepatří. Pomůže krabice a jablko

Sezona pomalu končí a na záhonech ještě zůstává některá zelenina. Klasiku v tomto ohledu představují rajčata. Jestliže jste se o rostliny starali, tak už máte pouze samotné stvoly s plody bez listů. Na nich zůstávají poslední rajčátka, která jsou mnohdy úplně zelená. S příchodem chladných dní se vyplatí sklidit i tyto nedozrálé plody, jelikož ještě existuje šance, že by mohly dozrát v interiéru. K dozrání rajčat už na podzim ani tak nepomáhá sluníčko, jako správná teplota. Ideální je ta pokojová. Když se k tomu přidá etylen, není co řešit.
Jednoduchý trik s krabicí, jablkem či banánem
Tento triviální postup zvládne každý a můžete si být jistí, že zelená rajčata dokážou dozrát. Kartonová krabice zajistí rajčatům stabilní prostředí a etylen uvolňující se z jablek či banánů pomůže k rychlejšímu dozrávání. Co všechno tedy budeme potřebovat? Konkrétně musíme mít k dispozici:
- kartonovou krabici, případně dřevěnou bedničku,
- papír na vystlání dna,
- jedno zralé jablíčko, případně banán,
- kousek kartonu na přikrytí.
Vytvořte si dokonalou dozrávárnu pro rajčata krok za krokem
Nic složitého, podíváme se na několik důležitých kroků pro vytvoření takovéhoto prostředí.
Výběr správné krabice
Ideální je kartonová krabice, může být ale klidně i dřevěná bednička či papírový pytlík. Důležité je umožnit rajčatům minimálně mírnou výměnu vzduchu okolo nich. Pozor na plastové nádoby, hromadí se v nich vlhkost.
Příprava zelených rajčat
Rajčata je třeba zbavit nečistot. Pozor ale na nějaké drhnutí, nesmí mít poškozenou slupku. Také je musíme osušit. Vlhká do krabice jít nemohou.
Uložení v jedné vrstvě
Přesně tak. Rajčata musíme uložit tak, aby byla vedle sebe, nikoli na sobě. Neměla by se ani dotýkat, čímž zmírníme riziko jakéhokoli otlačení.
Přidání jablka nebo banánu
Oba plody dokážou uvolňovat etylen. Dozrávání rajčat záleží na tom, do jaké míry už jsou zralá. Ta sytě zelená budou dozrávat nepochybně pomaleji.
Jablko mezi zelenými rajčaty: Foto Radek Štěpán
Krabice si zaslouží víko
Přesně tak. Posloužit může skvěle také čistá utěrka. Rajčata se musí ochránit před přímým slunečním světlem, nicméně musí mít vzduch.
Kam krabici uložit?
Krabice by se měla uložit do suché místnosti s pokojovou teplotou mezi 18 až 22 °C. Pozor jen na studená okna, horké radiátory a průvan.
Kontrola jednou za dva dny
Je to tak. Kontrolovat se rajčata musí minimálně v tomto intervalu. Odstraní se plody, které dozrály a také případně nahnilé či plesnivé kusy. První dozráté plody by v krabici měly být do několika dnů.
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Proč rajčata nepatří na parapet či do ledničky?
Parapet je zcela nevhodný. Přes den se rajčata přehřívají sluníčkem a v noci naopak okna prochladají a vytváří velký teplotní rozdíl mezi dnem a nocí. Hromadí se vlhkost a zvyšuje se riziko hniloby a plísní. V lednici jsou teploty pod 10 °C, což negativně ovlivňuje dozrávání rajčat.
Které zelené plody mají šanci dozrát?
Hlavně ty, u nichž byl již dokončen růst. Většinou se jedná o plody, které už nejsou vyloženě sytě zelené, ale spíše světle zelené až nažloutlé. Právě tato rajčata už vstoupila do fáze dozrávání, kterou jen dokončí.
Zdroje info: Autor- pěstitel
Dozrávání rajčat v kartonu od vajec: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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