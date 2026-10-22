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Zelená rajčata na parapet nepatří. Pomůže krabice a jablko

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Sezona pomalu končí a na záhonech ještě zůstává některá zelenina. Klasiku v tomto ohledu představují rajčata. Jestliže jste se o rostliny starali, tak už máte pouze samotné stvoly s plody bez listů. Na nich zůstávají poslední rajčátka, která jsou mnohdy úplně zelená. S příchodem chladných dní se vyplatí sklidit i tyto nedozrálé plody, jelikož ještě existuje šance, že by mohly dozrát v interiéru. K dozrání rajčat už na podzim ani tak nepomáhá sluníčko, jako správná teplota.  Ideální je ta pokojová. Když se k tomu přidá etylen, není co řešit.
Kartony od vajec

Kartony od vajec

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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