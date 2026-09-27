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Zapsal se do dějin jako vynálezce školek, zemřel však předčasně

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Před 182 lety zemřel český pedagoga a faktický zakladatel mateřských škol na našem území Jan Svoboda, uváděný též někdy jako Jan Vlastimír Svoboda. Celému…
jan svoboda

jan svoboda

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