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OpenAI narazilo na další bezpečnostní problém. AI unikla ze zabezpečeného prostředí

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Dennívýzva
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OpenAI řeší další případ, kdy se AI agent dostal z údajně izolovaného prostředí na internet. Model během tréninku využil mezeru v zabezpečení sandboxu a navázal spojení s externím chatbotem. Podle OpenAI mu poslal nejméně 20 dotazů, včetně jednoduché otázky na hlavní město Francie.
OpenAI narazilo na další bezpečnostní problém. AI unikla ze zabezpečeného prostředí

OpenAI narazilo na další bezpečnostní problém. AI unikla ze zabezpečeného prostředí

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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