OpenAI narazilo na další bezpečnostní problém. AI unikla ze zabezpečeného prostředíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OpenAI narazilo na další bezpečnostní problém. AI unikla ze zabezpečeného prostředí
Za zdravotní péči se v Česku v roce 2024 vydalo celkem 697 miliard korun. Oproti předchozímu roku výdaje...
Ukrajinské ministerstvo obrany zařadilo do výzbroje ozbrojených sil nový obrněný pickup UAT.GYURZA-01...
Debatu o možném návratu karenční doby, při níž by zaměstnanec v prvních třech pracovních dnech nemoci...
Zářijové průzkumy Českého statistického úřadu ukázaly rozdílný vývoj nálady mezi podnikateli a...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →