Jiří Štědroň exkluzivně pro In-Lifestyle: Důchod i 2 příležitosti, u kterých lituje, že je nevyužil

Jiří Štědroň ani po letech nezpomaluje. Stále píše písně, vydává desky, věnuje se divadlu a pustil se také do psaní knih. Pro In-Lifestyle promluvil o životě v důchodu, Popelce, neuskutečněných příležitostech i dnešním showbyznysu.
Redakce In-Lifestyle si s Jiřím Štědroněm povídala o jeho současném životě i o kariéře, která trvá už desítky let. Zavzpomínal na prince Mojmíra, Hanku Zagorovou, Josefa Zímu nebo Jiřího Suchého a s typickým nadhledem promluvil také o tom, proč stále pracuje.
Jiří Štědroň stále tvoří
Jiří Štědroň zůstává i dnes velmi aktivní. Věnuje se divadlu, hudbě, bude vydávat nové album a v posledních letech si vyzkoušel také psaní knih. Je až s podivem, jak to vše ve svých čtyřiaosmdesáti letech zvládá.
Sám přitom svou aktivitu bere s nadhledem a připomíná, že na tvorbu není sám. „Nepřehánějte to s obdivem. I když mě pochopitelně těší. Aktivní jsem byl celý život, a dokud to jde, co bych asi dělal jiného? Když navíc mám i pocit, že se najdou tací, kteří moje výtvory s porozuměním konzumují. A když mě povzbuzují skvělí spolupracovníci, jmenovitě Agentura Yellow Pro v čele s Petrou Novákovou a aranžér a vydavatel Pavel Socha, jde to samo.“
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V posledním období napsal a vydal také deset knih. „Aniž to kdo čekal a aniž si toho kdo nějak výrazněji všiml. Beletrii, kterou jsem si chtěl vždycky vyzkoušet. No, tak jsem to zkusil.“
Dobrý duch české literatury, paní Marie Formáčková, byla podle něj jednou z mála lidí, kterým se jeho psaní líbilo. Proto ji požádal, aby se ujala jeho pamětí. „Tak jsem ji požádal, aby se ujala mých pamětí, k nimž mě vybízeli vydavatelé. Napsala je, a ohromně. A tím se, myslím, můj dobrodružný výlet do světa knih uzavřel.“
Hudba je mu ale stále bližší. „Píšu písničky, tam jsem asi i víc doma. Vydali jsme jich s Pavlem kolem pěti desítek na třech albech a k vydání je připraveno album čtvrté s názvem Pod nebeským šapitó.“
Důchod neznamená konec práce
Práce se Jiří Štědroň nevzdal ani ve svém pokročilém věku. Na jeho výši má přitom poměrně jasný názor, byť se nechce pouštět do politických komentářů.
„Výše důchodu je věc politická a já jsem už dávno rozhodnut se k politickým věcem nevyjadřovat. Věci veřejné ale sleduju se zájmem, napětím, nadšením i odporem. Jak jinak…“
Poté ale dodává vlastní zkušenost. „No, přece jenom k důchodu: vydělával jsem kdysi opravdu hodně. Relativně, pochopitelně. V absolutních číslech jsou to dnes drobné. Ale platil jsem odpovídající daně, ze kterých tehdy klidně mohl vyžít třeba i ředitel agentury. Takže jsem naivně předpokládal, že budu zaopatřený důchodce.“
Pracovat ale podle něj není problém. „Ale že musím pracovat? Proč ne? Já bych pracoval i zadarmo.“
Volný čas si dnes najde například na tenis, kam chodí několikrát týdně. „Je tam parta podobně postižených dědků, kteří mi nemají za zlé, že už nepopoběhnu vždycky kam třeba. A společně se snažíme nevyčítat světu, že stárne.“
Mojmír? Zaplaťpánbůh, že byl
Pro řadu diváků zůstane Jiří Štědroň navždy princem Mojmírem z Popelky. Sám přiznává, že jeho vztah k této roli se během let proměnil.
„Mojmír? Byla možná doba, kdy jsem si Mojmíra nevážil. Ale co už? Zaplaťpánbůh, že byl a že mě s jeho pomocí lidi vůbec identifikujou.“
Jiří Štědroň nám také přiznal, že právě herectví mu vždy bylo možná o něco bližší než zpívání, přestože v této oblasti neměl tolik příležitostí.
„Možná je mi trošku bližší herectví, jakkoli jsem v té oblasti měl minimum příležitostí. Rozehrát mě nechal vlastně až v posledních pětadvaceti letech Jiří Suchý v Semaforu. Nadělil mi nějakých padesát rolí a roliček.“
Se zpíváním to podle něj bylo jednodušší. „Zpívání mi tak nějak odjakživa docela šlo a příležitosti byly, tak proč je nevyužít. To šlo tak nějak samo. JAMU jsem ovšem absolvoval s Malvoliem. Ryze činoherní perlou. K dalšímu Shakespearovi jsem se už nikdy nedostal, bohužel…“
Nejraději by byl režisérem, kterého všichni musí poslouchat
Během své kariéry si Jiří Štědroň vyzkoušel celou řadu profesí. „V divadle jsem nedělal snad jen výtvarníka a choreografa. I když i tam, byla-li nouze, jsem musel aspoň částečně přiložit ruku k dílu. Tak už to chodí.“
„Nejradši bych byl režisérem, kterého všichni musí poslouchat. A tím jsem byl, bohužel, jen zřídka. A tím jsem byl, bohužel, jen zřídka. Třeba někdy začátkem šedesátých let v Brně, ve slavné IXce. V Kýžalovi, kterého napsal Ludvík Kundera. A muziku Pavel Blatný. A pak až v Semaforu. Ale to už jsem si hru musel napsat sám.“
Foto: Antonín Lavrenčík a Yellow Pro (Se souhlasem), představitel prince Mojmíra v pohádce Popelka pan Jiří Štědroň
Hanka Zagorová a komisař Javert. Dvě nabídky, které odmítl
Když se Jiří Štědroň ohlíží za svou kariérou, znovu se ozve jeho milý životní nadhled.
„Podle slavné písně Edith Piaf se snažím nelitovat ničeho, ale když si sáhnu do svědomí, jsou přece jen dva momenty, kdy jsem mohl možná výrazně ovlivnit osud. Neříkám, že nutně pozitivně, ale určitě významně.
Když mi Karel Vágner nabízel úzkou spolupráci s Hankou Zagorovou. To bylo začátkem sedmdesátých let minulého století, kdy spolu začínali. S Hankou i s Karlem jsme se dobře znali a před tou nabídkou jsme spolu úspěšně jezdili. Nemohl jsem. Už jsem měl rozjeto něco jiného. A pak začátkem let devadesátých, když se naskytla možnost zazpívat si v právě se rozjíždějících Bídnících, základním to kameni českého muzikálového boomu. Roli, kterou kdekdo považuje za široko daleko nejkrásnější. Komisaře Javerta. Zase to nešlo, už jsem kutal někde jinde… a to už jsem měl, prosím, doma noty!“
Princové v důchodu vycházejí ze skutečného příběhu
S Josefem Zímou nazpíval píseň Princové v důchodu. Přestože vznikla na přání, její příběh má podle Štědroně reálný základ.
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„Písnička s Pepíčkem Zímou vznikla na přání. Nicméně vychází striktně z reálu. Pepa skutečně v ten den do Bohdanče jel. Jinak, vzpomenu-li si, dávali mi ho v mládí celá léta za odstrašující příklad herce, který zběhl ke zpívání. Marně.“
Na otázku, kde bere inspiraci pro své nové písně, se konkrétní odpověď nedozvíme. „K té inspiraci. To neřešme, abychom to nezakřikli. Hlavně aby to někde bodovalo. To je podstatné.“
Na filmové sny už je pozdě
Jedním z jeho profesních snů bylo zahrát si ve filmu. Dnes už ale ví, že některé příležitosti patří minulosti.
„Sny. To už není téma pro mě. Vždycky jsem chtěl hrát ve filmu. Z těch zásadních rolí už jsem ale vyrostl.“
Životních zkušeností má ale za sebou Jiří Štědroň více než dost. Vyzkoušel si i reálnou roli podnikatele. Kvůli podnikání dokonce na několik let úplně opustil herectví a zpívání.
„Byla toho spousta, co jsem zkusil. Jsem vlastně rád, že jsem se vyskytl v historicky výjimečné situaci, kdy jsme všichni, prakticky všichni kolegové, arciť z devadesáti devíti procent neúspěšně, zatoužili mít, jak jsem to nazval v jakési své minulé písni, své malé milionářství.
Kdo nezažil, neuvěří. Paráda! Takže i tohle jsem stihl, asi osm let jsem kvůli tomu nehrál a nezpíval, učil se účtařit, kšeftovat, psát reklamní písničky, šéfovat, nemít herecké sny a netoužit po divadle … až mě to přešlo.“
Foto: Antonín Lavrenčík a Yellow Pro (Se souhlasem), Jiří Štědroň má stále energie na rozdávání
Dnešní showbyznys příliš nesleduje
Současný český showbyznys Jiří Štědroň podle svých slov příliš nezná.
Musím se přiznat, že momentální stav českého showbyznysu neznám. Je to ostuda, ale prakticky vždycky, když se pokusím napojit, vyděsím se. Nebudu konkrétní, vím, že talenty tahle země vždycky oplývala, proč by to mělo být jinak? Je to zřejmě moje vina. Sorry.
Dělám to postaru a jinak už to dělat nebudu. Znovu se omlouvám.“
A kde bere Jiří Štědroň energii?
Co dnes princi Mojmírovi z pohádky Popelka dává sílu pokračovat? Odpověď je stručná.
„Energii mi dodává asi to, že žiju. Zítra to může být jinak.“
Na závěr jsme se chtěli zeptat trochu osobněji a Jiřímu Štědroňovi jsme položili otázku, co mu dělá radost, když zrovna není v divadle, nenahrává nebo nepíše? A ani na závěr našeho povídání neztrácí svůj typický nadhled.
„Co je to osobněji? Žiju, jak mě to okolnosti naučily. Ani vlastně nevím, jestli mě to baví. Ale my starci už to tak máme. Potěší nás, když si nás všimnete. Díky.“
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jiří Štědroň otevřeně pro In-Lifestyle: Herec promluvil o důchodu, Popelce i 2 příležitostech, které nevyužil byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.