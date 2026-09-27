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Body za rychlost si v Německu brali na sebe placení náhradníci. Nový paragraf tomu udělal konec, pokuta až 30 000 eur

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Za pár stovek eur se k vašemu přestupku v Německu přihlásil někdo úplně cizí a body si odnesl on. Služba se nabízela veřejně, s telefonní linkou, ceníkem a sekcí o právní jistotě. Poslední velký zprostředkovatel zhasl 30. června 2026.
Body za rychlost si v Německu brali na sebe placení náhradníci. Nový paragraf tomu udělal konec, pokuta až 30 000 eur

Body za rychlost si v Německu brali na sebe placení náhradníci. Nový paragraf tomu udělal konec, pokuta až 30 000 eur

Zdroj: Foto: Yoichi Okamoto - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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