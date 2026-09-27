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Pokud spatříte hnědé fleky podobné zvadlému trávníku, tak na ně za žádnou cenu nesahejte a zavolejte pomoc

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Pokud jste zrovna nemulčovali zahradu a najdete v trávníku hnědé hromádky. Možná máte na zahradě malé návštěvníky, kteří se vrací na tyto hromádky 1× nebo 2× denně.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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