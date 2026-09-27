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Kde 28. září koupíte léky? Pohotovost v Olomouckém kraji drží pětice lékáren

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Na pondělí 28. září připadá státní svátek Den české státnosti, řada provozoven i větších obchodů bude zavřená. V případě potřeby koupě léků a dalších přípravků bude v Olomouckém kraji v každém z okresních měst k dispozici alespoň jedna lékárna, která bude držet pohotovostní službu.
Kde 28. září koupíte léky? Pohotovost v Olomouckém kraji drží pětice lékáren

Kde 28. září koupíte léky? Pohotovost v Olomouckém kraji drží pětice lékáren

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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