Kde 28. září koupíte léky? Pohotovost v Olomouckém kraji drží pětice lékárenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kde 28. září koupíte léky? Pohotovost v Olomouckém kraji drží pětice lékáren
Jedenáct lidí ošetřili zdravotníci na traktoriádě v Dluhonicích u Přerova, kde se převrátil traktor s...
Pomoc při průzkumu, zneškodňování výbušnin či transportu materiálu. Na speciálním polygonu v Lipníku nad...
Pomoc se spotřebou budov i dobíjením elektroaut. Šumperk dokončuje projekt, který propojuje výrobu...
Nezvanou návštěvu měla tento týden seniorka z Uničovska, která přišla o desítky tisíc korun. Do přízemí...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Převrácený traktor a 11 zraněných. Policie vyšetřuje incident na Přerovsku
- Roboti ve službách armády? Vojáci v Lipníku prověřili přes 30 systémů
- Energie pro školy, osvětlení i elektroauta. Šumperk spouští speciální mikro-síť
- Seniorka z Uničovska přišla o 70 tisíc korun. Do domu se jí vloudila cizí žena