Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Tajemství syna Andreje Babiše: Dřív se focení vyhýbal, teď po boku otce sbírá politické body

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Frederik Babiš (22) se veřejnosti dlouho vyhýbal. Teď doprovodil svého otce Andreje Babiše (72) na diplomatickou recepci. Potřásal si rukama se zahraničními hosty a pohyboval se mezi vrcholnými politiky. Nabízí se tak otázka, zda český premiér svého syna pomalu připravuje na politický život. Frederik má přitom vystudované prestižní školy a jeho budoucnost zatím míří hlavně k byznysu a financím.
Andrej Babiš se synem Frederikem.

Andrej Babiš se synem Frederikem.

Zdroj: Andrej Babiš / Instagram.com
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Kraus jí připadal jako malý skrček s velkým zadkem: Ivana Chýlková slaví 63 let
Kraus jí připadal jako malý skrček s velkým zadkem: Ivana Chýlková slaví 63 let
Miroslav Donutil se po 20 letech vrací do Lucerny. Chystá tři večery plné vzpomínek a humoru
Miroslav Donutil se po 20 letech vrací do Lucerny. Chystá tři večery plné vzpomínek a humoru

Legendární vypravěč, herec a bavič Miroslav Donutil se po dvaceti letech vrací do pražské Lucerny. Hned 3x...

Po sérii operací a kolapsech už jen mrazivé ticho: O Barbie Gabriel Jiřáčkové měsíce nikdo neví!
Po sérii operací a kolapsech už jen mrazivé ticho: O Barbie Gabriel Jiřáčkové měsíce nikdo neví!

Ještě před několika měsíci otevřeně popisovala nesnesitelné bolesti, kolapsy, sérii akutních operací i...

Show Osmanyho Laffity: Krainová s ňadry, Lela přetetovala Vémolu a Kašpárek s obdařenou partnerkou
Show Osmanyho Laffity: Krainová s ňadry, Lela přetetovala Vémolu a Kašpárek s obdařenou partnerkou

Těsně před víkendem se Praha otřásla v základech. V největší hale PVA Expo Praha uspořádal velkolepou módní...

SuperStar Martin Chodúr ukázal syna: Z malého kluka vyrostl fešák, talent zdědil po tátovi
SuperStar Martin Chodúr ukázal syna: Z malého kluka vyrostl fešák, talent zdědil po tátovi

Vítěz první řady Česko Slovenské SuperStar Martin Chodúr (36) se pochlubil rodinným snímkem, na němž...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.