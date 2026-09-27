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Canon po 20 letech ukončil výrobu nejslavnější zrcadlovky všech dob. Kdo ji chce novou, musí si pospíšit

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Canon v Japonsku oficiálně vyřadil EOS 5D Mark IV z prodeje. Poslední zrcadlovka legendární „pětkové“ řady, která začala v září 2005, míří do historie.
Zrcadlovka Canon EOS 5D Mark IV

Zrcadlovka Canon EOS 5D Mark IV

Zdroj: Trung.tnvn / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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