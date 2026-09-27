V průmyslové zóně Triangle u Žatce se chystají velké změny

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V průmyslové zóně Triangle u Žatce se chystají velké změnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Průmyslová zóna Triangle u Žatce přitahuje další zájem investorů. Krajští radní nedávno odsouhlasili smlouvu o zachování důvěrnosti s blíže nespecifikovaným zájemcem o tamní pozemek.…
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