Nemocná Laďka Něrgešová namalovala obraz pro Doležalovou. Ve studiu Primy tekly slzy, Klára prosila jen o jedno

Bylo krátce po skončení zpravodajského bloku, když se za Klárou Doležalovou otevřely dveře studia a dovnitř vešli Matěj Rychlý s Laďkou Něrgešovou. Zazněla narozeninová píseň, Karel Voříšek gratuloval, atmosféra se uvolnila. Jenže pak přišla chvíle, která proměnila televizní konvenci v něco docela jiného. Doležalová se podívala na kolegyni, která od května 2025 bojuje s glioblastomem, a řekla, že si přeje jediné: aby byla Laďka zdravá. Slzy ve studiu nepatřily dortu ani květinám. Patřily strachu o člověka, který stojí vedle a usmívá se, přestože na sobě nese čtyřkilový batoh s léčebným přístrojem.
Ručně malovaný dar, který váží víc než cokoli
Součástí narozeninového překvapení byl ručně malovaný obraz, který Něrgešová pro Doležalovou připravila osobně. Redakci VIPŽivot neuniklo, že jej Doležalová zveřejnila na svém Instagramu. Samotný fakt, že ho namalovala žena uprostřed intenzivní onkologické léčby, mění jeho význam. Nejde o dekoraci. Jde o gesto, které říká: jsem tady, myslím na tebe, zvládám víc, než by kdokoli čekal.
Vztah obou moderátorek přitom přesahuje běžnou kolegiální slušnost. Už v létě 2025, krátce po zveřejnění diagnózy, Doležalová na Instagramu napsala, že Laďku „drží v myšlenkách stále v dlaních“ a nazvala ji Amazonkou. Podle Prima Ženy tehdy přiznala, že měsíce mlčení o nemoci kolegyně byly mimořádně těžké. O rok později, ve studiu plném kamer, svou podporu zopakovala, tentokrát nahlas a se slzami.
Sedmnáct měsíců boje, který nekončí
5. května 2025 Laďku Něrgešovou odvezli ze studia po kolapsu rovnou na urgentní operaci. Diagnóza zněla glioblastom, jeden z nejagresivnějších mozkových nádorů. Sama později v podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou popsala, že po zákroku asi šest týdnů nevěděla, jak otevřít dům nebo odemknout mobil. Kognitivní výpadek byl tak hluboký,` že zvažovala, jestli se k práci vůbec vrátí.
Vrátila se. 8. září 2025 oznámila CNN Prima News její návrat do pořadu Showtime, byť jen na pár dní v měsíci. Následovala chemoterapie, radioterapie a dlouhodobá léčba systémem TTF Optune, který nosí přibližně 85 % času. Kontroly chodí každé dva týdny. V únoru 2026 v 7 pádech Honzy Dědka sundala paruku a ukázala divákům léčebné přístroje přímo na hlavě. Bez příkras, bez studu.
V květnu 2026, přesně rok od diagnózy, napsala na sociální sítě tři slova: „Zatím žiju! A děkuju za to!“ Sama přiznává, že bojuje se dvěma nádory a že její přání je prosté: být tu ještě pár let pro děti.
Proč tohle není běžné televizní překvapení
Narozeninová překvapení ve studiu jsou žánr sám o sobě. Kolegové přijdou, zazpívají, moderátor se zasměje, diváci se pousmějí. Tečka. Čtvrteční moment v Hlavních zprávách ale fungoval jinak, protože všichni ve studiu, a velká část diváků, věděli, co Laďka Něrgešová denně podstupuje.
Když oslavenkyně obrátí přání od sebe k nemocné kolegyni, přestane jít o narozeniny. Jde o veřejné vyznání, že některé věci jsou důležitější než dort a balónky. Doležalová svým jediným přáním pojmenovala to, co si myslí celá redakce i tisíce diváků, ale málokdo dokáže říct nahlas a do kamery.
Co Laďka učí své okolí
Před nemocí byla Něrgešová známá energií, humorem a nadhledem. Po diagnóze se její veřejný obraz posunul k existenciální otevřenosti, která v české televizi nemá moc obdob. Mluví o tom, že lidé řeší „kraviny“, že ona bojuje o čas, a přitom maluje obrazy, chodí do studia a objímá kolegyně před kamerami. Není to hrdinství na efekt. Je to každodenní rozhodnutí žít naplno s vědomím, že čas je omezený.
Čtvrteční slzy ve studiu nebyly o Kláře Doležalové a jejích narozeninách. Byly o tom, že v jedné místnosti stály dvě ženy, z nichž jedna prosila o zdraví té druhé, a ta druhá přišla s ručně malovaným dárkem, jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová