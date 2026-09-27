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Jak by dnes podle AI vypadala Zuzana Navarová: Oblíbená zpěvačka by i v 67 letech byla stále krásná

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Zuzana Navarová by letos oslavila 67. narozeniny. Vzpomínku na ni jsme se rozhodli oprášit o pomocí AI vizualizace.
Fotografie Zuzany Navarové

Fotografie Zuzany Navarové

Zdroj: Foto: Uživatel Jonáš Hájek / Creative Commons / CC BY 4.0, Zuzana Navarová (koncert s kapelou Koa), Vsetín, Česká republika
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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