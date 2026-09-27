Jak by dnes podle AI vypadala Zuzana Navarová: Oblíbená zpěvačka by i v 67 letech byla stále krásná

Zuzana Navarová by letos oslavila 67. narozeniny. Vzpomínku na ni jsme se rozhodli oprášit i s pomocí AI vizualizace.
V redakci In-Lifestyle jsme se k ní vrátili právě teď, protože by pouhé 3 měsíce zpátky slavila sedmašedesát let. Navarová rozhodně nepatřila k hlasům, které zůstanou uvězněné v jedné době a pak se pomalu ztratí. Její písně jsou i víc než dvacet let po její smrti pořád živé.
Od Nerezu přes Koa až k vlastnímu hudebnímu světu
Zuzana Navarová se dle
Wikipedie narodila 18. června 1959 v Hradci Králové a širší publikum ji začalo vnímat už v 80. letech, kdy zpívala se skupinou Nerez. Později šla po vlastní linii: album Caribe z roku 1992, projekt Tres a nakonec kapela Koa, s níž vznikly i ceněné desky Barvy všecky nebo Jako Šántidéví.
V hudbě byla vždy svéhlavá. Nezůstala u čistého folku, i když by to pro ni možná byla pohodlnější cesta. Do českých textů přinesla kubánské a latinskoamerické vlivy, které poznala i díky studiu španělštiny a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a během pobytu na Kubě. Hudební kritik Petr Dorůžka u ní oceňoval hlavně mezinárodní přesah a také to, že nikdy nepůsobila jako zpěvačka, která si kariéru odměřuje podle hitparád.
Jak by v 75 letech vypadal Jiří Schelinger: Na fotce umělé inteligence mu šediny i vrásky sluší Jak by vypadala dnes? Zkusili jsme to pomocí AI
Po faktografické části jsme si na In-Lifestyle položili otázku, která se u podobných výročí stejně dřív nebo později objeví: jak by asi Zuzana Navarová vypadala dnes, kdy by jí bylo 67 let? Při AI vizualizaci jsme vycházeli z jejích známých fotografií z posledních let života, tedy z jemných rysů, výrazných očí a klidného, trochu zasněného výrazu.
Foto: Fotografie Zuzany Navarové původně od Profimedia, upravená pomocí AI
Zkusili jsme domyslet, zda by si nechala trochu narůst vlasy, kdyby to bylo možné, nechali jsme přidat pár vrásek. A výsledek za nás působí hodně realisticky. Skoro jako bychom koukali na Navarovou v přítomném čase.
Soukromí si chránila, o to víc mluvila hudbou
O osobním životě toho Navarová veřejně moc neříkala. Ví se, že na Kubě potkala svého manžela Luíse a že tamní kultura se jí silně propsala do další tvorby. Kromě zpívání skládala scénickou hudbu, produkovala jiné interprety a byla spojena i s aktivitami kolem Nadace Život umělce. Trochu stranou se někdy nechává fakt, že pomohla také na začátku kariéry Radůzy. Přitom zrovna toto o jejím vlivu říká docela hodně.
I v posledních letech života pracovala naplno. Zemřela 7. prosince 2004 po těžké nemoci, bylo jí 45 let. O její diagnóze přitom dlouho nevěděli ani mnozí lidé z hudebního prostředí.
Český rozhlas Vltava ji po letech popsal jako citlivou a přirozenou osobnost. Sedí to. Navarová kolem sebe nepotřebovala stavět velká gesta, stačilo, když zpívala.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak by dnes podle AI vypadala Zuzana Navarová: Oblíbené zpěvačce předpověděla mladistvý vzhled i v 67 letech byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.