Řízek hortenzie zapíchněte do rozmačkaného banánu a zasypte zeminou. Za pár týdnů se vám ukáží kořeny, které byste nečekali

Hortenzie jsou proslulé svými nádhernými a pestrými květy, díky nimž jsou oblíbeným doplňkem zahrad po celém světě. Pokud patříte mezi zahradnické nadšence, možná budete chtít rozšířit svou sbírku hortenzií nebo se o tyto krásné rostliny podělit s přáteli a rodinou. Jedním z nejjednodušších a cenově nejvýhodnějších způsobů množení hortenzií je použití obyčejného banánu.
Proč používat banány pro množení hortenzií
Banány se mohou zdát jako neobvyklá volba pro množení hortenzií, ale obsahují cenné živiny, které napomáhají rozvoji kořenů.
Hlavní živinou v banánech, která těmto půvabným keřům prospívá, je draslík. Draslík je nezbytný pro růst rostlin a hraje klíčovou roli při tvorbě kořenů a celkovém zdraví rostlin. Kromě toho banány poskytují další důležité živiny, jako je fosfor a vitaminy, což dále zvyšuje šance na úspěšné množení. Zdroj fotografie: Pixabay Hortenzie patří k nejoblíbenějším dřevinám na zahradě vůbec Průvodce krok za krokem k množení hortenzií
Materiály, které budete potřebovat:
Zralé banány Zdravé řízky hortenzie (6 až 8 cm dlouhé) Směs do květináčů nebo zahradní zeminu Malé květináče nebo nádoby Plastovou fólii nebo igelitový sáček gumové pásky nebo provázek
Zvolte zdravé řízky hortenzie z požadované rostliny. Vyberte stonky bez chorob, škůdců nebo poškození. Zkraťte je na délku přibližně 5 až 8 cm a dbejte na to, aby
každý řízek měl ve spodní části alespoň jeden listový uzel alias očko (místo, kde k němu přirůstají listy). Zralý banán oloupejte a v misce rozmačkejte na kaši. Můžete použít i vnitřek slupky, protože obsahuje rovněž mnohé cenné živiny.
Namočte odříznuté konce každého řízku hortenzie do banánové pasty. Dbejte na to, aby pasta pokryla uzliny, kde se budou tvořit kořeny. Nakonec naplňte malé květináče nebo nádoby
směsí vhodné zeminy a vložte banánovou pastou potřený konec každého řízku do půdy tak, aby byl uzel zahrabán a zbytek řízku byl nad povrchem půdy. Alternativně může též řízky do kousku banánu také zapíchnout a jednoduše vše zasypat zeminou. V obchodech bývají hortenzie poměrně drahé – naučte se je množit jednoduchou metodou s pomocí banánu Zdroj fotografie: Unsplash Vytvořte mini skleník pro hortenzie
Každý řízek v květináči přikryjte plastovou fólií nebo na něj položte plastový sáček. Obal nebo sáček
zajistěte gumičkami nebo provázkem, abyste vytvořili prostředí mini skleníku. Květináče uložte na teplé a světlé místo s nepřímým slunečním světlem. Půdu udržujte trvale vlhkou, ale ne přemokřenou.
Vnitřní stranu plastového obalu nebo sáčku můžete mlžit, aby se uvnitř stále udržovala potřebná vlhkost.
Během několika následujících týdnů by se měly u řízků objevit nové kořeny. K přesazení do zahrady nebo větších květináčů jsou pak mladé hortenzie připraveny obvykle po několika měsících.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři