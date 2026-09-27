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ŘSD upravuje křižovatku na I/13 u Boru. Práce vyjdou na 118 milionů

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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upravuje mimoúrovňovou křižovatku na silnici I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem. Stavba za 118 milionů korun bez DPH potrvá do první poloviny příštího roku. Úsekem u Boru projede denně téměř 17 tisíc aut.
ŘSD upravuje křižovatku na I/13 u Boru. Práce vyjdou na 118 milionů

ŘSD upravuje křižovatku na I/13 u Boru. Práce vyjdou na 118 milionů

Zdroj: Karlovarský kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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