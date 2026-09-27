Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Potraviny, které nejvíce prospívají zdraví slinivky. Zařaďte je na svůj jídelníček

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slinivka představuje jeden z velmi důležitých orgánů, který je zodpovědný za správné trávení i fungování mnoha důležitých hormonů. Klíčová je hlavně syntéza inzulinu pro trávení a metabolismus sacharidů.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Angiomy mohou narůst až o 5 milimetrů. Mezi příčiny výskytu patří například stárnutí nebo těhotenství
Angiomy mohou narůst až o 5 milimetrů. Mezi příčiny výskytu patří například stárnutí nebo těhotenství
Střevní pomocníci také potřebují podporu. Mikroflóře se zavděčí luštěniny i celozrnné obiloviny
Střevní pomocníci také potřebují podporu. Mikroflóře se zavděčí luštěniny i celozrnné obiloviny

Zdraví střev, včetně typu bakterií, jež obsahují, může ovlivnit mnoho faktorů, a to i potraviny, které...

Drobná lněná semínka představují hodnotné zpestření stravy. Jejich živiny podporují celkové zdraví organismu
Drobná lněná semínka představují hodnotné zpestření stravy. Jejich živiny podporují celkové zdraví organismu

Lněná semínka určitě znáte. Běžně se vyskytují na pečivu, ale mnozí z nás si je rádi přidávají i do salátů...

Frekvence močení jako ukazatel aktuálního zdravotního stavu
Frekvence močení jako ukazatel aktuálního zdravotního stavu

Časté močení může být pro mnoho lidí běžným jevem, avšak někdy se může stát problémem. Správné množství a...

Podceňovaná papája má na lidské zdraví řadu pozitivních účinků
Podceňovaná papája má na lidské zdraví řadu pozitivních účinků

Papája, exotické ovoce, které už se před nějakou dobou poměrně stabilně zabydlelo i v našich obchodech....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.