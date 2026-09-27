Kraus jí připadal jako malý skrček s velkým zadkem: Ivana Chýlková slaví 63 let

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Herečka Ivana Chýlková slaví 63. narozeniny a její soukromý život by vydal na film. Jako dítě snila o útěku z domova, téměř deset let žila s Karlem Rodenem a Jan Kraus jí zpočátku nebyl ani trochu sympatický. Dnes mají dospělého syna, za sebou tajnou svatbu a dostatek humoru, aby se společně vysmáli i spekulacím o manželské krizi. Jako dítě chtěla do dětského domova
Sebevědomá herečka vyrůstala ve Frýdku-Místku a už odmala toužila po svobodě. Dokonce si vysnila, že by jí nejlépe bylo v dětském domově. Představovala si totiž, že tam děti nemusejí poslouchat rodiče a celé dny si jen hrají.
„Netrpěla jsem, ale věděla jsem, že tam chci být jen do času. Že udělám všechno pro to, abych co nejdřív odešla,“ vzpomínala Chýlková na své dětství v rozhovoru pro magazín Instinkt.
Její výška jí přitom komplikovala život už v mládí. Toužila po gymnastice, ale trenéři ji odmítli s tím, že bude příliš vysoká. Herečka to později okomentovala po svém: „Jsem v hodně věcech diskvalifikovaná, byť si myslím, že jsem skladná.“. Kraus se musel hodně snažit
Ještě během studií se Chýlková zamilovala do spolužáka Karla Rodena. Jejich vztah vydržel téměř deset let, osud jí však nakonec přivedl do cesty Jana Krause. Seznámili se v roce 1994 při natáčení filmu Trio a žádná láska na první pohled se z její strany nekonala. Drobný, hlučný a mimořádně sebevědomý herec ji zpočátku spíš rozčiloval.
Kraus se ale nevzdal a postupně ji získal svým humorem. Jejich románek zamíchal hned dvěma vztahy. Chýlková tehdy žila s Rodenem a Kraus byl ženatý s herečkou Janou Krausovou. Překvapivou tečku napsal život sám: Opuštění partneři Jana Krausová a Karel Roden později vytvořili pár a všichni dokázali udržet neobvykle přátelské vztahy.
V roce 1998 se Chýlkové a Krausovi narodil syn Jáchym. Herečka měla ve výchově jasno: „Někteří lidé chtějí být se svými dětmi kamarádi, ale já nechci být svému synovi kamarádkou. Těch bude mít dost, mámu má jenom jednu.“ svěřila se v rozhovoru pro Instinkt. Vtipná odpověď na řeči o krizi
Dlouhá léta si veřejnost myslela, že Chýlková a Kraus žijí bez oddacího listu. Ve skutečnosti se však už v roce 2009 potají vzali. Pravda vyšla najevo teprve o deset let později. Velkolepou svatbu nepotřebovali a svůj vztah si vždy chránili před zbytečnou pozorností.
V poslední době začali manželé trávit více času odděleně. Kraus pobývá na chalupě, zatímco Chýlková zůstává kvůli práci převážně v Praze. Okamžitě se proto rozběhly spekulace o krizi. Dvojice je ovšem setřela způsobem sobě vlastním. Natočila video, v němž Kraus v paruce ztvárnil údajného mladého milence své ženy.
Chýlková tak i po letech dokazuje, že nadhled a humor jsou její nejsilnější zbraně. A ze svého věku si těžkou hlavu rozhodně nedělá. „Bez ohledu na věk jsem na světě ráda od narození,“ prohlásila s typickou lehkostí. Zdroj: Aplausin.cz, Magazín Instinkt