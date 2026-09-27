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Zapomenutá sci-fi s hvězdou Harryho Pottera ovládla HBO Max. U diváků to ale nemá lehké

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Sem tam se na streamu objeví titul, o němž člověk do té doby prakticky neslyšel a na první pohled se tomu ani není co divit. Jedním z těchto příkladů je zapadlé sci-fi Pozměnění (Altered), které se v kinech prakticky neohřálo a od diváků získává velmi rozporuplné reakce. Jenže i přesto chytil snímek na streamu nečekaný dech a už přes týden válcuje sledovanost na HBO Max.
Zapomenutá sci-fi s hvězdou Harryho Pottera ovládla HBO Max. U diváků to ale nemá lehké

Zapomenutá sci-fi s hvězdou Harryho Pottera ovládla HBO Max. U diváků to ale nemá lehké

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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