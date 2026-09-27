Zapomenutá sci-fi s hvězdou Harryho Pottera ovládla HBO Max. U diváků to ale nemá lehké

Sem tam se na streamu objeví titul, o němž člověk do té doby prakticky neslyšel a na první pohled se tomu ani není co divit. Jedním z těchto příkladů je zapadlé sci-fi Pozměnění (Altered), které se v kinech prakticky neohřálo a od diváků získává velmi rozporuplné reakce. Jenže i přesto chytil snímek na streamu nečekaný dech a už přes týden válcuje sledovanost na HBO Max.
Nová dystopická sci-fi Pozměnění nás zavede do budoucnosti, v níž se lidstvo po ničivé katastrofě změnilo a naprosto přebudovalo. Otázka je, jestli k lepšímu. Ve společnosti teď vládnou geneticky vylepšení lidé, zatímco obyčejní smrtelníci žijí v chudobě. Hlavní hrdinové Leon (Tom Felton) a mladá Chloe (Elizaveta Bugulova) se chtějí útlaku postavit, zapletou se ovšem do šlamastyky, která je dostane do boje proti celému systému. Ústřední hrdina, toho času na vozíku, si proto vytvoří vyspělý exoskeleton, díky němuž záporákům hodně zatopí.
Ano, už podle námětu nás čeká čisté sci-fi béčko, které možná mělo větší ambice, už během produkce je ale nechalo doma ve skříni. Počin totiž dostal na starosti Timo Vuorensola, který má na kontě pokleslou kultovku Iron Sky i její následné pokračování. Jenže od dob nacistů ve vesmíru vzala režisérova kariéra poněkud strmý směr a jeho novinka Pozměnění je toho dle všeho smutným důkazem.
Kanadské sci-fi totiž sesbíralo po světě otřesné recenze a nakonec se dostalo do kin pouze v Rusku. A ani reakce diváků nejsou v tomto případě nejvlídnější. Publikum si stěžuje na lacinou sci-fi s nedodělanými triky, pitomými dialogy, špatnou akcí a příběhem, který nefunguje ani v naprostých základech. Snímek sbírá na filmových databázích, včetně Kinoboxu, zatím podprůměrná hodnocení, přesto se ze záhadného důvodu stal streamovacím hitem.
V Česku tak béčko už přes týden trůní na špičce nejsledovanějších filmů platformy HBO Max a nechává za sebou např. i komiksovou Supergirl či Dlouhý pochod. Snímku se však daří i v dalších zemích a počítá se mezi nadprůměrně sledované počiny po celém světě. Tvář bývalého představitele Draca Malfoye nejspíš řadu lidí i přes slabé ohlasy zkrátka naláká. Co vy, už jste dali nové sci-fi šanci?
Pokud jste snímek Pozměnění viděli, nezapomeňte ho u nás ohodnotit. Podívejte se na žebříček nejlepších sci-fi podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: HBO Max, FlixPatrol, Box Office Mojo