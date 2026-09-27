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Národní technické muzeum získalo vzácnou závodní ČZ 125 Miloslava Součka

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Národní technické muzeum rozšířilo své sbírky o mimořádně cenný exponát. Do jeho vlastnictví nově přešel závodní motocykl ČZ 125 z roku 1956, na kterém motocyklový závodník Miloslav Souček reprezentoval Československo na Mezinárodní motocyklové soutěži v německém Garmisch-Partenkirchenu.
Národní technické muzeum získalo vzácnou závodní ČZ 125 Miloslava Součka

Národní technické muzeum získalo vzácnou závodní ČZ 125 Miloslava Součka

Zdroj: Národní technické muzeum
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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