Národní technické muzeum získalo vzácnou závodní ČZ 125 Miloslava SoučkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Národní technické muzeum získalo vzácnou závodní ČZ 125 Miloslava Součka
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl by byl rád, kdyby Česko v příštích letech navštívil papež Lev XIV. V...
Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojily desítky lidí. Akce byla...
Praha má za sebou mimořádně teplé léto. Od května do září letošního roku meteorologové zaznamenali 29...
Obyvatelé Prahy 9 budou moci od 1. října využívat bezplatnou online lékařskou pohotovost prostřednictvím...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →