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„Miluju tě!" Maradona nešetřil superlativy na adresu hvězdy z Old Trafford

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Hrál proti Kennymu Dalglishovi, čelil anglické generaci s Garym Linekerem i Glennem Hoddlem a stihl sledovat vzestup Ryana Giggse a Garetha Balea. Když měl ovšem argentinský génius Diego Maradona vybrat nejlepšího britského fotbalistu všech dob, nezaváhal ani na chvíli. Zvolil muže, kterého nikdy neviděl na světovém šampionátu.
„Miluju tě!" Maradona nešetřil superlativy na adresu hvězdy z Old Trafford

„Miluju tě!" Maradona nešetřil superlativy na adresu hvězdy z Old Trafford

Zdroj: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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