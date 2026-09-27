„Miluju tě!" Maradona nešetřil superlativy na adresu hvězdy z Old Trafford

- Maradona označil za nejlepšího Brita historie severoirského křídelníka Georgea Besta
- Výslovně ho postavil nad Bobbyho Charltona i Kevina Keegana
- Best nastřílel za Manchester United kolem stoosmdesáti branek a v roce 1968 pomohl klubu k prvnímu triumfu v Poháru mistrů evropských zemí
- Oba muži zemřeli předčasně, Best v listopadu 2005, Maradona v roce 2020 ve věku šedesáti let
- Sám Maradona přiznal, že se s Bestem coby fotbalista považoval za velmi podobný typ
Věta, která nedala nikomu šanci na odvolání
Bylo to v roce 2002 a Argentinec nepotřeboval dlouhou úvahu. „George Best. Pro mě je největší," prohlásil rovnou.
Následovalo vyjmenování těch, které tím odsunul na druhou kolej, ovšem podané s takovou dávkou zdvořilosti, že se nikdo nemohl cítit dotčeně. „Pro mě je větší než Bobby Charlton a Kevin Keegan. Ať si lidi říkají, co chtějí, pro mě je to můj idol," pokračoval. „S největší úctou k Bobbymu Charltonovi a Kevinu Keeganovi i k Bryanovi Robsonovi, kterého mám moc rád. S největší úctou ke všem britským fotbalistům. Pro mě George Best. Miluju tě, George Beste!"
Ten výběr měl svou logiku. Maradona proti britské špičce nastupoval po celou kariéru a nejslavnější zápas svého života odehrál právě proti Anglii. Na mexickém stadionu Azteca v roce 1986 nejprve dal branku rukou, o pár minut později přidal sólo, které se dodnes pouští jako učební materiál. Na trávníku tehdy stáli Lineker, Beardsley, Hoddle i brankář Peter Shilton, z lavičky přišli John Barnes s Chrisem Waddlem.
Dva hráči, jeden způsob myšlení
Zajímavější než samotný verdikt je vysvětlení, které Maradona nabídl jinde. Nešlo mu o statistiku, ale o způsob, jakým se fotbal hraje.
„George mě inspiroval, když jsem byl mladý. Byl výbušný, vzrušující a umil povzbudit své spoluhráče," uvedl. „Vlastně si myslím, že jsme byli hodně podobní hráči. Dribléři, kteří dokázali vytvořit chvíle plné magie."
Ta podobnost šla ovšem dál, než by si oba přáli. Best strávil v prvním týmu Manchesteru United jedenáct let mezi roky 1963 a 1974, dostal přezdívku pátý Beatle a jeho postava stojí u Old Trafford v sousoší Svaté trojice po boku Denise Lawa a Bobbyho Charltona. Ve svém nejlepším roce 1968 získal s klubem Pohár mistrů, deset let po mnichovské letecké katastrofě, která si vyžádala třiadvacet životů včetně osmi hráčů.
Konce, které přišly příliš brzy
Oba muže spojoval i osud mimo hřiště. Best se dlouhá léta potýkal se závislostí na alkoholu, v roce 2002 podstoupil transplantaci jater a v listopadu 2005 zemřel na mnohočetné selhání orgánů. Bylo mu devětapadesát, šedesátiny by slavil za necelý půlrok. Maradona odešel v listopadu 2020 ve věku šedesáti let.
V Belfastu, odkud Best pocházel, se dodnes používá jedna zkratkovitá věta, která říká všechno o tom, jak ho tam vnímají. Maradona dobrý, Pelé lepší, George Best.