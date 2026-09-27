„Tak akorát na tramvaj,“ postěžoval si František Ringo Čech na svůj důchod: Fanoušci nechápou, jak je to možné

František Ringo Čech mluví o stáří bez příkras. Narozeniny už neslaví a o své penzi říká, že vystačí sotva na tramvaj.
Ringo Čech patří k lidem, které nejde pohodlně zařadit do jedné profesní škatulky. Byl u začátků skupiny Olympic, pak se prosadil jako textař, dramatik, malíř, herec i autor knih. V českém uměleckém světě se pohyboval desítky let a nikdy z něj úplně nezmizel. Pracuje pořád, píše, maluje, objevuje se kolem divadla. Jen už to samozřejmě nemá tempo z let, kdy se jelo prakticky bez zastavení. V jeho věku by opak působil dost nepravděpodobně. Na In-Lifestyle nás zajímalo, jaký je jeho pohled na důchod.
Důchod mu podle jeho slov na běžný život nestačí
V posledních měsících na sebe upozornil hlavně tím, jak bez obalu mluví o vlastním stárnutí. V rozhovoru pro CNN Prima NEWS v roce 2024 řekl, že narozeniny už pro něj nejsou důvodem k velké radosti. Použil ostřejší výraz, celkem typický pro jeho slovník, když oslavu popsal spíš jako tryznu.
Největší pozornost ale vzbudila jeho poznámka k výši penze. Z důchodu by prý nevyžil, stačí mu „tak akorát na tramvaj“. Řekl také, že není odkázaný jen na státní penzi, protože má stále i jiné pracovní příjmy. To je podstatné. Nemluví člověk bez zázemí, spíš někdo, kdo připomíná, že slavné jméno automaticky neznamená pohodlné stáří.
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Ve srubu píše, maluje a pouští si detektivky
Jeho dnešní život ostatně nevypadá jako klasický důchodový stereotyp. Ve svém dřevěném srubu nedaleko Prahy žije sám, zatímco s manželkou Magdou, se kterou strávil 28 let, už dlouho žijí odděleně. Srub má spojený obývací pokoj s kuchyní, vstup do zahrady a stěny plné jeho obrazů. Právě tam tráví velkou část času. Jak řekl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, vstává velmi brzy a dopoledne podle toho, v jakém je zrovna tvůrčím období, píše nebo maluje. Pak si pustí detektivku a u televize průběžně usíná.
Když Ringo Čech mluví o výši důchodu, dělá to přímo a docela natvrdo. Stačí se podívat na čísla a je jasnější, proč jeho vyjádření vyvolává ohlas. Průměrný starobní důchod se v Česku drží nad hranicí 20 tisíc korun měsíčně. Jenže průměr umí být zrádný. Zakryje velké rozdíly mezi lidmi, kteří měli pravidelné zaměstnání, a těmi, kdo část života fungovali na volné noze, střídali profese nebo měli nepravidelné výdělky. U lidí od kumštu nic výjimečného.
U českých umělců zaznívá nespokojenost často
Poznámka Ringo Čecha proto míří dál než jen k jeho osobní situaci. Umělecká dráha může zvenčí vypadat viditelně, lákavě a někdy snad přepychově, ale příjmy často pravidelné nejsou. Honoráře, výpadky práce, autorská práva, různé smlouvy, odvody podle toho, jaký typ práce se zrovna sešel. Pak veřejnost překvapí, když známý člověk mluví o nízké penzi. Jenže popularita a výše důchodu spolu automaticky nesouvisí.
Navíc František Ringo Čech není jediný, kdo o penězích ve stáří mluvil otevřeně. V minulosti se k napjatým příjmům po odchodu do penze vyjadřovali i další lidé z kultury, mimo jiné Jaroslava Obermaierová, Veronika Žilková nebo zpěvák a herec Josef Zíma, který popisoval, jak složité může být ve vyšším věku zaplatit běžné náklady.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek „Tak akorát na tramvaj,“ postěžoval si František Ringo Čech na svůj důchod: Pracuje tedy dodnes byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.