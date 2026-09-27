Eva Perkausová v černém outfitu potvrdila status sexbomby. Sledující ale nejvíc řešili její vlasy: „10 let dolů"

Středa 23. září 2026, O2 arena, kapacita dvacet tisíc míst. Na pódiu se po sedmnácti letech vrací do Prahy trojice Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt a Ashley Roberts, v hledišti se míchá nostalgie po hitech z roku 2005 s energií velké arénové show. A mezi českými celebritami, které si večer nenechaly ujít, jedna tvář strhla pozornost víc než ostatní, ne kvůli šatům, ale kvůli vlasům. Eva Perkausová nasadila dočasnou připínací ofinu a komentáře pod jejím příspěvkem na sociálních sítích se rázem přestaly točit kolem černého outfitu. Sledující řešili jediné: jak moc ji ta změna omlazuje.
Celočerný look, který sedl na večer plný nostalgie na přelom tisíciletí
Perkausová zvolila celočerný styling, který Blesk popsal jako outfit, v jakém ji televizní diváci běžně nevídají. Výrazný, večerní, odvážnější než její pracovní garderoba. Sama o sobě by černá na Evě nebyla překvapením, v únoru 2026 vynesla na Česko-Slovenský ples róbu s průhledným vrškem, která obletěla bulvární weby. V březnu naopak překvapila tím, že dekolt schovala. V květnu na filmové premiéře přišla v civilním kostýmku ze Zary. Její módní rejstřík je širší, než by napovídala nálepka „sexbomba“.
Jenže koncert Pussycat Dolls měl specifický rámec. Nostalgická popová show s Lil‘ Kim jako předkapelou, atmosféra „dívčího večera“ a estetika, která přímo vybízí k tomu vytáhnout něco, co by na tiskovce působilo přes čáru. Tady to sedělo.
Ofina, která přebila outfit
Skutečný zvrat přišel nad linií obočí. Perkausová si nasadila blonďatou připínací ofinu, která jí zkrátila čelo, orámovala obličej a změnila proporce tváře. Nešlo o reálné ostříhání, jde o dočasný vlasový doplněk, který si po koncertě sundá. Ale efekt byl okamžitý.
Sledující na sociálních sítích reagovali s nadšením, které outfit samotný nevyvolal. Opakoval se motiv omlazení, komentáře shodně popisovaly, že jí ofina ubírá roky. Právě kontrast s její obvyklou dlouhou blond bez přední zkrácené linie udělal z jednoduché vlasové hříčky nejsilnější vizuální moment večera.
Není to přitom poprvé, co Perkausová s dočasnou vlasovou proměnou experimentuje. Už v roce 2016 se ukázala jako černovláska přes paruku a vyvolala debatu, která barva jí sluší víc. Tentokrát zůstala u blond, ale změna střihu (byť dočasná) měla srovnatelný dopad.
Kdo další přišel a jak velká akce to byla
O2 arena hostila plnohodnotnou mezinárodní show s programem od sedmi večer: nejdřív Deja Vu, pak Lil‘ Kim a od půl deváté Pussycat Dolls. Šlo o jejich první pražský koncert od roku 2009, tentokrát v redukované trojici.
Z českých tváří dorazily minimálně Dominika Myslivcová v elegantním vínovém korzetu s přítelem a Olga Lounová, u které média akcentovala spíš emotivní setkání s Nicole Scherzinger než styling. Perkausová s Myslivcovou obsadily „sexy“ kategorii večera, ale právě Evin vlasový experiment přetáhl pozornost jinam.
Kolik stojí ofina, která vám „ubere deset let“
Pro ty, kdo zvažují podobný experiment, jsme v Redakci VIPŽivot zjišťovali ceny: clip-in ofina z pravých vlasů se na českém trhu pohybuje kolem tisícovky ve slevě, běžně okolo 1 450 Kč. Dá se stříhat, prostříhávat i tepelně upravovat, takže ji kadeřník přizpůsobí tvaru obličeje. Kde přesně Perkausová svou ofinu pořídila, veřejně neřekla. Podstatné ale je, že nejde o zásah do vlastních vlasů, je to reverzibilní styling za cenu jednoho pátečního večera v restauraci.
Proč to funguje líp než další sexy šaty
Eva Perkausová v rozhovoru z června 2026 zmínila, že veřejnou kritiku i chválu bere jako součást profese. Komentáře pod koncertním příspěvkem ale nebyly ani kritické, ani kontroverzní. Byly upřímně překvapené. A v tom je pointa: černý outfit potvrdil to, co o ní publikum ví. Ofina ukázala něco, co nečekalo. Jedna připínací patka za tisícovku udělala víc než celá garderoba.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová