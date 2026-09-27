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Eva Perkausová v černém outfitu potvrdila status sexbomby. Sledující ale nejvíc řešili její vlasy: „10 let dolů"

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Moderátorka dorazila na pražský koncert Pussycat Dolls v celočerném outfitu, který na ní diváci z obrazovky neznají. Největší ohlas ale sklidila drobnost nad čelem.
Eva Perkausová v černém outfitu potvrdila status sexbomby. Sledující ale nejvíc řešili její vlasy: „10 let dolů"

Eva Perkausová v černém outfitu potvrdila status sexbomby. Sledující ale nejvíc řešili její vlasy: „10 let dolů"

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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