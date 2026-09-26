Spolek Olomoucké barokní slavnosti podal insolvenční návrh. Soud ho odmítl

Spolek Olomoucké barokní slavnosti, za nímž stojí léta kulturního dění v Olomouci i v zahraničí, požádal soud o zahájení insolvenčního řízení. Svůj dluh vyčíslil na bezmála 2,3 milionu korun a navrhl řešení formou konkurzu. Olomoucká pobočka krajského soudu návrh ve středu odmítla, protože v dokumentech chyběly zákonem požadované údaje. Informace pochází z insolvenčního rejstříku.
Spolek fungoval od roku 2016, kdy spustil festival Olomoucké barokní slavnosti. Ten pořádal až do roku 2023, načež přešel na Olomoucké hudební jaro, které organizoval v letech 2024 a 2025. Mezi věřiteli figurují sólisté, Symfonický orchestr Praha, pronajímatelé sálů a kostelů, ubytovatelé účinkujících i dodavatelé propagace. Část dluhů tvoří dotace, které musí spolek vrátit Olomouckému kraji, ministerstvu kultury a Státnímu fondu kultury, protože plánované akce nakonec neproběhly.
Hiklová v návrhu popsala, jak se situace vyvíjela. Do loňského roku se závazky dařilo plnit, přičemž plán počítal s tím, že je definitivně pokryje zisk z festivalového ročníku 2026. Na podzim 2025 probíhala jednání s potenciálními novými partnery, hlavním zdrojem financování ale zůstávaly veřejné dotace.
Letos v dubnu musel být zrušen připravovaný 69. ročník Olomouckého hudebního jara. Spolek nezískal potřebné prostředky, ze Státního fondu kultury obdržel pouze 65 000 korun. Bez dalších dotačních zdrojů nebylo možné festival uspořádat v požadované kvalitě, jak Hiklová uvedla v návrhu.
Ke stávajícím dluhům se přidaly náklady na právní zastoupení věřitelů, které celkovou sumu dále navyšují. Spolek nedisponuje žádným movitým ani nemovitým majetkem, nemá finanční prostředky ani pohledávky, z nichž by se věřitelé mohli v řízení uspokojit.
Soud návrh zamítl s odůvodněním, že dlužník v podání neoznačil žádného konkrétního věřitele a pouze obecně konstatoval platební neschopnost. Přiložený seznam závazků přitom nesplňoval podmínky, které insolvenční zákon pro takový dokument stanoví.
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