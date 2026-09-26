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Spolek Olomoucké barokní slavnosti podal insolvenční návrh. Soud ho odmítl

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Spolek Olomoucké barokní slavnosti, za nímž stojí léta kulturního dění v Olomouci i v zahraničí, požádal soud o zahájení insolvenčního řízení. Svůj dluh vyčíslil…
Kantáty_Johanna_Sebastiana_Bacha,_16.8._

Kantáty_Johanna_Sebastiana_Bacha,_16.8._

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