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Tragédie na Plzeňsku. Motorkářka sjela ze silnice, na místě zemřela

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Sobotní odpoledne se na plzeňských silnicích stalo tragickým. Motorkářka mířila po silnici II/191 na jihu regionu ke Starému Smolivci, ze zatím neznámého důvodu ovšem sjela mimo komunikaci. Zraněním po havárii na místě podlehla.
Tragédie na Plzeňsku. Motorkářka sjela ze silnice, na místě zemřela

Tragédie na Plzeňsku. Motorkářka sjela ze silnice, na místě zemřela

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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