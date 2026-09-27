Česko má jedenáct titulů, Ukrajina žádný. Jenže tým, který právě smetl dvojnásobné šampionky, není finálový komparz

Na papíře vypadá finále Billie Jean King Cupu jako střet dvou úplně rozdílných světů. Česko získalo soutěž už jedenáctkrát a dnes může přidat dvanáctý titul, zatímco Ukrajina nikdy předtím nehrála ani finále. Kdybychom se dívali jen na historii, nabízelo by se jednoduché rozdělení rolí: zkušený vítězný tým proti nadšenému nováčkovi.
Jenže Ukrajina se do finále nedostala proto, že by využila šťastný los nebo přežila sérii náhod. V semifinále porazila Itálii 2:0, tedy tým, který vyhrál poslední dva ročníky soutěže. Elina Svitolina navíc přehrála Jasmine Paoliniovou 6:2, 6:2 a celý zápas skončil dřív, než vůbec mohla přijít rozhodující čtyřhra. To je úplně jiný vstup do prvního finále, než jaký by napovídala ukrajinská historie.
Oba týmy zatím vyhrávají podobným způsobem
Na české straně je zajímavé, že Barbora Strýcová dosud ani jednou nepotřebovala využít čtyřhru jako poslední záchranu. Proti Británii hrály Marie Bouzková a Linda Nosková a vyhrály oba singly. V semifinále proti Španělsku nastoupila místo Bouzkové Karolína Muchová a výsledek byl znovu 2:0.
Ukrajina v semifinále udělala totéž. Právě proto se těžko hledá jednoduchý argument, že česká výhoda stojí automaticky na větší šířce sestavy. Česko ji bezpochyby má, ale Ukrajina zatím ukazuje, že své nejdůležitější body dokáže získávat ještě před čtyřhrou.
Svitolina mění celý obraz finále
Pokud by Ukrajina přijela jen jako historický nováček, bylo by velmi snadné mluvit o jasném českém favoritovi. Svitolina ale v semifinále přehrála Paoliniovou tak jednoznačně, že podobná pohodlná představa nedává moc smysl. Paoliniová patří ke světové špičce a přesto získala jen čtyři gamy.
Strýcová proto nemůže sestavu vybírat jen podle toho, kdo je momentálně odpočatější nebo kdo měl lepší předchozí zápas. Musí řešit velmi konkrétní soupeřku, která přijela ve formě, a právě to dělá dnešní volbu českých singlistek zajímavější než před předchozími koly.
Česko má ale jednu výhodu, kterou nelze přehlédnout
Má více variant. Nosková zatím drží vítěznou sérii, Muchová zvládla svůj návrat do soutěže velmi dobře a Bouzková už ukázala, že dokáže vyhrát dlouhý těžký singl. Za nimi čeká Kateřina Siniaková jako mimořádně silná deblová možnost.
To je luxus, který se v krátkém týmovém formátu počítá. Pokud jeden singl nevyjde, český tým má pořád velmi silnou poslední kartu. Jenže ani tady není důvod propadat falešnému pocitu bezpečí, protože Ukrajina si v semifinále proti Itálii vůbec nepotřebovala ověřit, co by dělala ve čtyřhře. Ani ona tedy do finále nepřichází vyčerpaná z rozhodujícího třetího zápasu.
Historie může být výhodou i pastí
České hráčky vědí, že reprezentují zemi, která tuhle soutěž opakovaně vyhrávala. Strýcová navíc sama pamatuje období, kdy český tým sbíral tituly téměř automaticky, takže prostředí velkého finále není ničím neznámým. Ukrajinky mají opačnou zkušenost: už samotným postupem vytvořily nejlepší výsledek v historii.
Právě proto může být dnešní zápas psychologicky zajímavý. Česko má větší tradici, hlubší zkušenost a více možností v sestavě. Ukrajina přijela s menší zátěží a po výkonu, který jasně ukázal, že do finále nepřijela obdivovat atmosféru.
Rozdíl v počtu titulů je jedenáct ku nule. Rozdíl v současné formě ale zdaleka tak jednostranně nevypadá.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Billie Jean King Cup – Czechia v Ukraine final preview [1], Billie Jean King Cup – Ukraine reach first-ever final [2].