Utkání zahájil domácí tým, a pokud se zpočátku zdálo, že úspěšně, opak byl pravdou. Po sérii nepodařených servisů a několika chybách na příjmu se dostávají do vedení hosté a domácí si vybírají první oddechový čas. Hosté tlačí servisem i na útoku a do koncovky prvního setu vstupují se čtyřbodovým náskokem. Domácí se snaží stav sady obrátit, bohužel však neúspěšně. Prohrávají 22:25.
Druhý set začíná nepřesným příjmem domácích a chybami v rozehře. Hosté odskakují o čtyři body, Karlovarsko však vstává z popela. Seidl exceluje na servisu a po dvou esech nutí trenéra hostů zažádat o oddechový čas. Příbram vzápětí srovnává těžce vybudovaný náskok domácích, ti se ale po další sérii úspěšných podání dostávají do pětibodového vedení. Do hry vstupují Radek Baláž s Pfefferem jako přijímajícím smečařem. Sadu ukončuje Seidl, Karlovarsko vyhrává druhý set a vyrovnává stav utkání na 1:1.
Do třetího setu vstupují oba týmy vyrovnaně. Tlačí podáním i v útoku a snaží se z každého míče vytěžit maximum. Seidl na servisu umisťuje další eso do hracího prostoru soupeře, který žádá o oddechový čas. Domácí nadále skvěle podávají a sadu dotahují do vítězné koncovky.
Na začátku čtvrtého setu se domácí Karlovarsko dostává pod tlak. Nemůže se dostat do tempa ani najít recept na útok hostů, kterým se daří, a štěstí je přikloněno na jejich stranu. Trenér Mascia střídá a do hry na útoku zasahuje Koubek. Příbram tlačí servisem a bojuje o každý bod. Svou pozornou hrou vyhrává koncovku a srovnává stav zápasu na 2:2.
Do tiebreaku vstupuje domácí Karlovarsko úspěšně a ujímá se dvoubodového náskoku. O vyrovnání stavu rozhoduje videovýzva, která je úspěšná pro hosty. Ti v posledním setu hrají z vody a přelévají míč z jedné strany na druhou. Není vidět žádná pohledná akce, štěstí je ale přikloněno na jejich stranu. Domácí bojují a Chromec rozděluje nahrávky na všechny strany. Za stavu 6:8 pro hosty dochází k výměně stran. V závěru však domácí zatlačí a svou bojovností vyhrávají pátý set 15:11.
Vyjádření:
Domácí:
Filip Šestan (kapitán VK Karlovarsko): „Byl to pro nás hodně těžký zápas. Alespoň jsme vyhráli v pěti setech, ale myslím, že všichni od nás dnes čekali trochu víc, zvlášť když hrajeme doma. Je pravda, že jsme měli určité potíže – možná i kvůli nějakým zraněním v týmu. Myslím ale, že na tom byl soupeř podobně. Každopádně nezáleží na tom, kdo zrovna hraje, měli jsme dnes na hřišti předvést víc. Ale jak se říká, výhra je výhra. Někdy je prostě potřeba mít radost z vítězství a chyby řešit až potom. Je dobře, že další zápas hrajeme až skoro za deset dní, máme tedy čas rozebrat, co se nepovedlo, a v těchto věcech se zlepšit.“
Stefano Mascia (trenér VK Karlovarsko): „V první řadě bych chtěl pogratulovat týmu soupeře, protože si myslím, že hráli opravdu moc dobře. Skvěle podávali a dostávali nás hodně do úzkých. Hrají opravdu kvalitně. Z naší strany to nebyl zrovna nejlepší den. Po zápase s Prahou nás trápí nová zranění, kdy máme problémy s nahrávačem. I během dnešního utkání se objevily určité komplikace, takže jsme museli hledat řešení přímo za chodu. Důležité je, že jsme nakonec našli způsob, jak zvítězit. Nebyl to snadný zápas, ale díky snadným zápasům se člověk nikdy nezlepší. Doufám tedy, že nás to něčemu naučí – že musíme bojovat proti každému týmu. Žádný soupeř není snadný. Rád bych poděkoval našim fanouškům – i když jsme byli v těžké situaci, hnali nás za vítězstvím.“
Hosté:
Lukas Tóth (kapitán VK Trox Příbram): „Co k tomu dnes dodat? Na jednu stranu jsme rádi, že si z Varů vezeme jeden bod, který je pro nás velice důležitý do tabulky. Ale hrajeme tiebreak, který můžeme vyhrát a na který jsme měli, jenže skončíme na vlastních chybách. Je to obrovská škoda, doufám ale, že do dalšího zápasu vstoupíme se vztyčenou hlavou a své výkony zvedneme.“
Daniel Rosenbaum (trenér VK Trox Příbram): „Samozřejmě že je pro nás bod z Varů dobrý. Dá se říct, že se potkaly dva týmy, které se momentálně trochu potýkají se zraněními. Nám ze základu chyběli tři hráči a bylo to poznat na hře. Bohužel my jsme v tiebreaku nevyužili šance, které jsme měli, a ukázalo se, proč jsme v tabulce tam, kde jsme. Pořád ale s pokorou děkuji za ten jeden bod a gratuluji Varům k výhře.“
VK Karlovarsko – VK Trox Příbram
3:2 (22:25, 25:18, 25:21, 22:25, 15:11)
Rozhodčí: Rychlík D., Marschner R. Počet diváků: 720.
Sestavy (od zóny I):
Domácí: Brockert, Chromec, Derouillon, Baláž M., Seidl, Rendla libero Closter. Střídali: Šestan, Klajmon, Baláž R., Pfeffer, Koubek.
Hosté: Vítámvás, van Geel, Tóth, Cross, Červa, Uhrenholt libero: Pavlíček Střídali: Smith, Khomyn, Lange.