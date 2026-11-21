Hasiči zachraňovali osobu z podzemního zásobníku lázeňské vody. Šlo o cvičení
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Hasiči zachraňovali osobu z podzemního zásobníku lázeňské vody. Šlo o cvičeníZdroj: HZS Karlovarského kraje
Článek byl publikován 21.11.2026 12:57
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