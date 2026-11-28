Řeřicha je na pěstování nenáročná, čehož můžete využít nejenom při hrátkách s dětmi, ale také když v zimě potřebujete doplnit nějaké ty vitamíny a železo. Připravte si jen trochu vaty, semínka, vodu a vhodnou nádobu.Do mělké misky, talířku nebo jiné vhodné nádoby rozprostřete přibližně centimetr silnou vrstvu vaty. Rovnoměrně ji navlhčete vodou tak, aby byla příjemně mokrá, ale semínka v ní neplavala. Poté po jejím povrchu rovnoměrně rozsypte semínka řeřichy. Nemusíte je nijak zahrnovat zeminou, protože ke klíčení ji nepotřebují. Nádobu umístěte na světlé místo, ideálně na okenní parapet, kde bude mít rostlinka dostatek denního světla a teplotu kolem 18 až 22 °C.
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