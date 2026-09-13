Zahrada Čech s lidovým premiérem. Babiš opět ukázal, jak se baví

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Zahrada Čech s lidovým premiérem. Babiš opět ukázal, jak se bavíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Máme premiéra, který se prostě umí bavit. To je skvělá zpráva. Není to žádný suchar, který by jen tak seděl v koutě a bál se vyrazit mezi lidi. Premiérů, již nedávali na obdiv to, jak dokážou být lidoví, jsme už měli spoustu. Nyní to Andrej Babiš dokázal na Zahradě Čech. Do Litoměřic přijel ve velmi dobré náladě a pořádně to rozbalil i s mnoha lidmi, kteří stáli okolo něj. Co na tom, že při trsání na hit Michala Davida vypadal chvílemi pitoreskně jako komiksová postavička.
Andrej Babiš
Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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