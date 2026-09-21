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Dvojitý debakl v přímém přenosu: Lídr republikánů lhal na obranu Trumpovy cenzury a zostudila ho i Muskova AI

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Snaha republikánských špiček obhájit neobhajitelné kroky Donalda Trumpa je čím dál vtipnější. Poté, co prezident v pátek v hysterickém záchvatu vzteku vykázal z Bílého domu reportéry televizí CNN, MS NOW a deníku Politico, se do role hlavního obhájce této protiústavní čistky pasoval vůdce sněmovní většiny Steve Scalise. Jeho nedělní vystoupení v pořadu This Week na stanici ABC se však proměnilo v naprosté fiasko. Moderátor Jonathan Karl šedesátiletého politika usvědčil ze lži přímo v živém vysílání.
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Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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