Dvojitý debakl v přímém přenosu: Lídr republikánů lhal na obranu Trumpovy cenzury a zostudila ho i Muskova AI

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Dvojitý debakl v přímém přenosu: Lídr republikánů lhal na obranu Trumpovy cenzury a zostudila ho i Muskova AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Snaha republikánských špiček obhájit neobhajitelné kroky Donalda Trumpa je čím dál vtipnější. Poté, co prezident v pátek v hysterickém záchvatu vzteku vykázal z Bílého domu reportéry televizí CNN, MS NOW a deníku Politico, se do role hlavního obhájce této protiústavní čistky pasoval vůdce sněmovní většiny Steve Scalise. Jeho nedělní vystoupení v pořadu This Week na stanici ABC se však proměnilo v naprosté fiasko. Moderátor Jonathan Karl šedesátiletého politika usvědčil ze lži přímo v živém vysílání.
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Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
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