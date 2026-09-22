Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Král sledovanosti bez diváků: Trumpova pomsta médiím skončila bojkotem a trapným propadákem vlastní televize

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prezident Donald Trump, který se celou svou kariéru opíral o televizní obrazovky a sám sebe pasoval do role „krále sledovanosti“, právě doplatil na svou vlastní aroganci. Poté, co v pátek vykázal z tiskového sboru Bílého domu televize CNN, MS NOW a server Politico, se dočkal bezprecedentní odvety, jakou moderní americká žurnalistika nepamatuje. Místo rozdělení novinářské obce vyvolal jejich naprostou solidaritu.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
Reklama
Další články z Epeníze
Umělá inteligence už hackuje sama. Jsou firmy s obyčejnými systémy ještě v bezpečí?
Umělá inteligence už hackuje sama. Jsou firmy s obyčejnými systémy ještě v bezpečí?
Topolánek k Babišovu videu s kolonami: Tchoř vleze do vlastní nory a křičí, jak to tam smrdí
Topolánek k Babišovu videu s kolonami: Tchoř vleze do vlastní nory a křičí, jak to tam smrdí

Když náš premiér Andrej Babiš sdílel video, kdy se blížil na letiště v Mošnově, tak nějak mi vstávaly na...

Dvojitý debakl v přímém přenosu: Lídr republikánů lhal na obranu Trumpovy cenzury a zostudila ho i Muskova AI
Dvojitý debakl v přímém přenosu: Lídr republikánů lhal na obranu Trumpovy cenzury a zostudila ho i Muskova AI

Snaha republikánských špiček obhájit neobhajitelné kroky Donalda Trumpa je čím dál vtipnější. Poté, co...

Babiš nás na krizi připraví. Jeho odpovědi na dnech NATO musely Rusy odzbrojit
Babiš nás na krizi připraví. Jeho odpovědi na dnech NATO musely Rusy odzbrojit

Věřím svému premiérovi, války se nebojím, protože on to určitě zvládne a na krizi nás dokonale připraví....

„Adios amigos“: Trump přišel o klíčové hispánské voliče a táhne stranu do záhuby
„Adios amigos“: Trump přišel o klíčové hispánské voliče a táhne stranu do záhuby

Dva roky po svém návratu do Bílého domu čelí Donald Trump dalšímu drtivému politickému vystřízlivění....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.