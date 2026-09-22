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Umělá inteligence už hackuje sama. Jsou firmy s obyčejnými systémy ještě v bezpečí?

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Malá poznámka na úvod. Následující text píšu záměrně laicky – bez zbytečných odborných termínů, s přirovnáními a zjednodušeními. Ne proto, že by to jinak nešlo. Ale protože se to týká prakticky každé firmy, která má účetnictví, CRM, sklad, e-mail nebo firemní data na počítači.
AI

AI

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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