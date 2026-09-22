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Topolánek k Babišovu videu s kolonami: Tchoř vleze do vlastní nory a křičí, jak to tam smrdí

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Když náš premiér Andrej Babiš sdílel video, kdy se blížil na letiště v Mošnově, tak nějak mi vstávaly na hlavě vlasy hrůzou. Hovořil o tom, jak to bylo skvělé minulý rok, když šel minulý rok pěšky s lidmi a hodinu stál ve frontě. Kolony a oficiality prý nemá Babiš rád. Psal také o tom, jak se těší, že se půjde podívat mezi nás. Skvělé, jak lidového to máme premiéra, který by každému z nás nejraději pomohl a podal onu pomyslnou ruku. Bývalý premiér Mirek Topolánek v tom má celku jasno. Psal o tom, že je to jako když tchoř vleze do vlastní nory a křičí, jak to tam smrdí.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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