Motorola zveřejnila seznam více než 50 telefonů, které dostanou Android 17. Najděte si ten svůj

Firemní blog Lenovo España, pod který Motorola spadá, přinesl kompletní výčet telefonů rozdělený do čtyř řad: Motorola Signature, razr, edge a moto g. Jako první dostal stabilní Android 17 model motorola edge 2025, ostatní mají následovat „v příštích týdnech a měsících“ podle regionu a operátora. Jenže kdo si seznam projde řádek po řádku, narazí na drobný zádrhel: položek je 51, nikoli 50. Motorola Edge 60 je v článku zapsaná dvakrát. Po odečtení duplicity zbývá přesně 50 unikátních modelů, marketingové „více než 50″ tedy drží, ale jen o fous.
Kompletní seznam po řadách
Tady je celý oficiální výčet z
firemního blogu Lenovo/Motorola seřazený podle produktových řad:
Motorola Signature: Motorola Signature
Razr (17 modelů): Razr 70 Ultra, Razr 70 Plus, Razr 70, Razr Ultra 2026, Razr+ 2026, Razr 2026, Razr Fold 2026, Razr Fold 2025, Razr 60 Ultra, Razr 60s, Razr 60d, Razr 60, Razr Ultra 2025, Razr+ 2025, Razr 2025, Razr 50 Ultra, Razr+ 2024
Edge (13 unikátních modelů): Edge 2026, Edge 70 Pro+, Edge 70 Pro, Edge 70 Max, Edge 70 Fusion+, Edge 70 Fusion, Edge 70, Edge 2025, Edge 60 Stylus, Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion, Edge 60, Edge 50 Ultra
Moto G (19 modelů): Moto G Stylus 2026, Moto G Power 2026, Moto G Play 2026, Moto G 2026, Moto G 2025, Moto G Power 2025, Moto G Stylus 2025, Moto G Max, Moto G87, Moto G86, Moto G86 Power, Moto G77, Moto G77 Power, Moto G67, Moto G57, Moto G57 Power, Moto G47, Moto G37, Moto G37 Power
Chcete-li si svůj telefon najít spolehlivě, otevřete Nastavení → O telefonu a porovnejte přesný marketingový název včetně přípon typu Neo, Fusion, Pro, Power nebo Stylus. U Motoroly se regionální názvy občas liší, Razr+ a Razr Plus je tentýž telefon.
Co seznam neříká, a proč to je důležitější
Přítomnost v seznamu je první krok. Ten druhý, podstatnější, vede na
support stránky Motoroly, kde má každý model kolonku „Next OS“. Právě tam se láme, jestli je Android 17 reálně na cestě, nebo jde zatím jen o plán.
Příklad: motorola edge 2025 startovala s Androidem 15, už dostala Android 16 a jako další verzi má uvedený Android 17. Vše sedí. Jenže motorola edge 60 neo, kterou si v Česku koupíte v běžném e-shopu, má na
support stránce jako „Next OS“ pouze Android 16. V oficiálním seznamu pro Android 17 chybí. Přesto ji některé zahraniční weby do přehledu zařadily.
Stejný rozpor se týká modelů Edge 70 Neo a Edge 70 Plus, v otevřené verzi primárního článku nejsou, ale sekundární přepisy na Android Central nebo Cinco Días je uvádějí. Bez primárního potvrzení je nejbezpečnější počítat s tím, že tyto modely Android 17 zatím potvrzený nemají.
Motorola navíc výslovně upozorňuje, že její softwarové plány nejsou závazek. Obsah i načasování se mohou změnit. Kdo tedy svůj model v seznamu nenajde, nemusí zoufat, ale spoléhat na to, že bude doplněn, by bylo předčasné.
Jak je na tom Motorola ve srovnání s konkurencí
Tady Motorola nevychází nejlépe. Její vlastní tabulka odhaluje propastné rozdíly v délce podpory:
Model Počet OS upgradů Edge 60 / Edge 60 Pro 3 Edge 50 Pro 2 Moto G64 1 Moto G05 / G06 0
Samsung je dnes jinde. Galaxy A56 5G, tedy střední třída, má garantovaných 6 generací OS upgradů a 6 let bezpečnostních záplat. Vlajkový Galaxy S26+ nabízí dokonce 7 generací a 7 let. Xiaomi se drží obecnějšího slibu, minimálně 2 roky bezpečnostních aktualizací, u vybraných modelů 3 roky nebo déle, ale bez jasného závazku na konkrétní počet OS verzí.
Motorola zkrátka hraje hru, kde se pravidla mění model od modelu. Moto G37 Power dostane Android 17, ale jiný levný model ze stejné generace nemusí dostat ani jeden upgrade. Kdo kupuje Motorolu a záleží mu na dlouhé softwarové podpoře, musí kontrolovat support stránku před nákupem, ne po něm.
Co Android 17 přinese a jak aktualizaci stáhnout
Android 17 není jen číslo verze. Google představil několik funkcí, které stojí za pozornost:
Screen Reactions – záznam obrazovky nově i s přední kamerou Rozšířené bubliny (Bubbles) – lepší multitasking, u skládaček nová „bubble bar“ lišta Location Button – jemnější kontrola nad sdílením přesné polohy Mark as Lost – vzdálené označení ztraceného zařízení Advanced Protection Mode – posílená ochrana citlivých účtů
Pro běžného uživatele je největší přínos v soukromí a zabezpečení. Pro majitele skládacích razrů pak v multitaskingu, který konečně využije oba displeje smysluplněji.
Až aktualizace dorazí na váš model, stáhnete ji přes Nastavení → Aktualizace systému → Zkontrolovat aktualizace. Motorola doporučuje mít telefon nabitý, připojený k Wi-Fi a ideálně zálohovaný. Automatická notifikace může přijít sama, ale ruční kontrola je spolehlivější cesta.
Český kontext: které modely se vás týkají
Na českém webu Motoroly jsou aktivní produktové stránky pro edge 60 fusion, edge 60 pro i moto g86 5G, všechny tři figurují v seznamu pro Android 17. Paradoxně je v českých obchodech běžně dostupný i edge 60 neo, který na seznamu chybí a jehož support stránka zatím slibuje jen Android 16. Konkrétní termíny distribuce pro Česko Motorola nezveřejnila. Platí obecné pravidlo: aktualizace probíhá po vlnách podle regionu a operátora, takže české kusy mohou čekat déle než španělské nebo americké.
Padesát modelů s potvrzeným Androidem 17 zní velkolepě. V praxi ale stojí za to ověřit si support stránku vlastního telefonu a hledat kolonku „Next OS“, protože právě ta rozhoduje víc než jakýkoli souhrnný seznam.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman