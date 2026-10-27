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S obřími kvádry na pyramidy se Egypťané netahali. K přepravě měli chytrý systém

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Svitky papyru nalezené náhodou v jeskyni na pobřeží Rudého moře prozradily, jak se na staveniště Velké pyramidy v Gíze dopravovaly těžké kamenné bloky. Řešení bylo překvapivě prosté.
S obřími kvádry na pyramidy se Egypťané netahali. K přepravě měli chytrý systém

S obřími kvádry na pyramidy se Egypťané netahali. K přepravě měli chytrý systém

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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