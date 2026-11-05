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Jak vypadá eskymácká svatba: Pro evropského muže by byla zcela nepřijatelná

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Bílé šaty, prstýnky a veselka do rána? V mrazivých krajinách severu vypadá vstup do manželství úplně jinak. Tradiční inuitský svazek trvá celý rok a představuje drsnou zkoušku přežití.
Jak vypadá eskymácká svatba: Pro evropského muže by byla zcela nepřijatelná

Jak vypadá eskymácká svatba: Pro evropského muže by byla zcela nepřijatelná

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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