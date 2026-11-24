Hasičský záchranný sbor České republiky zahájil přebírání osobní balistické ochrany. Od společnosti 4M Systems převzal první část z celkem tisíce objednaných sad, konkrétně 363 kompletů, které putují do skladu v Drahanovicích. Odtud budou rozděleny krajským hasičským záchranným sborům, Generálnímu ředitelství HZS ČR a Záchrannému útvaru HZS ČR.
Impulsem k pořízení tohoto vybavení byly mimo jiné tragické události, jako byla střelba v Uherském Brodě v roce 2015 nebo útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023. Právě tyto případy ukázaly, že hasiči mohou být při poskytování pomoci v místě násilného útoku ohroženi i poté, co policie pachatele zneškodní, například při riziku druhotného útoku nebo skrytého výbušného zařízení.
Potřeba ochrany ale nevychází jen z teroristických scénářů. Střepiny a výbuchy ohrožují hasiče i při běžné zásahové praxi, třeba při požárech průmyslových areálů, při úniku plynu nebo v místech s tlakovými lahvemi.
Každý komplet obsahuje balistickou vestu s možností uchycení osobního vybavení, rozšířenou ochranu krku, paží, břicha, klínu a spodní části zad, přilbu, ochranné pomůcky a osobní taktickou lékárničku s turniketem určenou pro ošetření střelných či bodných poranění a silného krvácení.
Generální ředitel HZS ČR brigádní generál Martin Legner označil pořízení balistické ochrany za důležitý krok, protože hasiči „zasahují v prostředí, kde mohou být vystaveni celé řadě nebezpečí, včetně rizika výbuchu nebo zasažení střepinami." Zároveň HZS zdůrazňuje, že nové vybavení nemění kompetence složek integrovaného záchranného systému. Hasiči nadále nebudou nahrazovat činnost policie při zásazích proti aktivním střelcům nebo teroristům.
Celý projekt nese název „Osobní balistická ochrana pro HZS ČR", byl představen v prosinci 2024 a je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2021 až 2027.
Zdroj: HZS ČR