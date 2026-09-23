Xiaomi oznamuje očekávanou dvojici tabletů Pad 9 a Pad 9 ProPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Xiaomi oznamuje očekávanou dvojici tabletů Pad 9 a Pad 9 Pro
Po nějaké době zde máme nové top modely od Xiaomi. Firma představila zatím dva smartphony, konkrétně tedy...
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