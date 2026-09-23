Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Xiaomi oznamuje očekávanou dvojici tabletů Pad 9 a Pad 9 Pro

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nová generace tabletů z dílny společnosti Xiaomi právě teď vstupuje na trh a hned v úvodu si čínský gigant připravil rovnou dva zástupce. Vedle základního...
Xiaomi oznamuje očekávanou dvojici tabletů Pad 9 a Pad 9 Pro

Xiaomi oznamuje očekávanou dvojici tabletů Pad 9 a Pad 9 Pro

Zdroj: Xiaomi Pad 9 Pro | Zdroj: Fonearena
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Amazfit T-Rex Dual Solar: solární energie z obou stran s cenou 16 499 Kč
Amazfit T-Rex Dual Solar: solární energie z obou stran s cenou 16 499 Kč
Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max: Nová top řada s extrémním výkonem a sekundárním displejem
Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max: Nová top řada s extrémním výkonem a sekundárním displejem

Po nějaké době zde máme nové top modely od Xiaomi. Firma představila zatím dva smartphony, konkrétně tedy...

iPhone 20 Pro by mohl dostat displej bez rámečků, Apple testuje zakřivení po celém obvodu displeje
iPhone 20 Pro by mohl dostat displej bez rámečků, Apple testuje zakřivení po celém obvodu displeje

Jen co Apple uvedl zbrusu nový iPhone 18 Pro, už se na internetu objevují první spekulace o další generaci,...

Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací
Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací

Apple by měl v rámci EU nabídnout úpravu systému App Tracking Transparency, který aplikacím na iPhonu a...

Claude Opus 5.5 dorovnává Fable 5.1, přitom má být o 40 % levnější než Opus 5
Claude Opus 5.5 dorovnává Fable 5.1, přitom má být o 40 % levnější než Opus 5

Anthropic představil nový model Claude Opus 5.5 a tentokrát není hlavním lákadlem pouze vyšší výkon a lepší...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.