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Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací

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Apple by měl v rámci EU nabídnout úpravu systému App Tracking Transparency, který aplikacím na iPhonu a dalších zařízeních umožňuje požádat uživatele o souhlas se...
Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací

Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací

Zdroj: Apple
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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