Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikacíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací
První se pochlubil se svými novinkami Mediatek, který představil svůj 2nm procesor Dimensity 9600 Pro....
V lednu tohoto roku jsme se dočkali top modelu Motorola Signature, který překvapil i samotným názvem. První...
Samsung Display představil novou generaci OLED panelů M16, která posouvá jas mobilních displejů na dosud...
Tento týden se pochlubilo Vivo se svou novou sérií, přičemž některé modely dorazí později i do Evropy. Nyní...
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