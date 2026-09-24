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32bitové Windows uměly využít víc než 4 GB RAM, ale záměrně to zakázali. Důvod nebyl technický, nýbrž praktický

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Procesory Intel uměly adresovat až 64 GB RAM už od roku 1995. Microsoft přesto u klientských Windows zavedl tvrdý strop na 4 GB, a to kvůli ovladačům.
Windows, počítač

Windows, počítač

Zdroj: Microsoft
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