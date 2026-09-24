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Bezohledný soused vám ničí majetek. Opřeným dřevem o plot vám potichu likviduje zahradu

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Opřel soused palivové dřevo přímo o váš plot? Tuny dřeva vytlačují sloupky a zadržují vlhkost. Zjistěte, jaká pravidla stanoví občanský zákoník o rozhradě a jak se legálně bránit.
Velká hranice naštípaného palivového dřeva vyrovnaná na zahradě poblíž plotu.

Velká hranice naštípaného palivového dřeva vyrovnaná na zahradě poblíž plotu.

Zdroj: Kritzolina / Wikimedia CC 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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