Koupil staré Nintendo 3DS za 80 dolarů. Až doma zjistil, že má v rukou vývojářský kus, který stojí mnohonásobně více

Na fotce vypadá jako obyčejný kapesní herní strojek, jaký měly děti před patnácti lety v batohu. Černé tělo, dva displeje, nic zvláštního. Až po nákupu si nový majitel všiml, že malý posuvník, kterým se zesiluje trojrozměrný obraz, svítí červeně, stejně jako otvor na herní kartu. Na spodní straně měla konzole navíc velký štítek, jaký na běžném kusu z obchodu nebývá. Redakce Mobify otevřela sběratelskou databázi, do které takové konzole patří, a spočítala, o jakou částku může jít.
Dva červené detaily, které v obchodech nikdy nebyly
V květnu 2026 zveřejnil uživatel vystupující na
Redditu jako TBQNEEAlex fotku černého 3DS a napsal k ní: „Je to něco v ceně? Koupil jsem to za 80 dolarů.“ Sám tedy při nákupu netušil, co drží v ruce. Případ pak 17. května 2026 popsal německý herní web GamePro.
Nintendo 3DS je kapesní herní konzole japonského Nintenda, v Evropě uvedená 25. března 2011. Hlavním trikem byl trojrozměrný obraz bez brýlí a fyzický posuvník, kterým si hráč mohl efekt zesílit nebo úplně vypnout; obojí Nintendo popsalo v
tiskové zprávě z 19. ledna 2011.
Vývojářská jednotka je kus, který dostávala studia vyrábějící hry, nikoli zákazník v obchodě. Sběratelská databáze
Consolevariations u položky Nintendo 3DS Development Unit uvádí černo-červenou kombinaci, červený otvor na herní kartu, červený posuvník 3D efektu, region pro Severní Ameriku, odhad výroby 5 000 až 10 000 kusů a skóre vzácnosti 73 ze 100. U položky stojí i to, že šlo o zařízení neuvedené do prodeje. V diskusi pod fotkou padl odhad nejméně desetinásobku kupní ceny; redakce Mobify proto sáhla po kurzovním lístku České národní banky a přepočítala, kolik to v korunách znamená. Necelé dva tisíce proti tomu, co se za takové kusy platí
Nákup vyšel na 1 686 Kč (80 USD). Odhad jednoho z diskutujících, podle kterého má kus hodnotu nejméně desetinásobku zaplacené ceny, znamená 16 862 Kč. Je to názor uživatele fóra, nikoli tržní ocenění: jiný komentář v témže vlákně uváděl částku přibližně poloviční.
GamePro zmiňuje prodej na eBay, kde vývojářská jednotka většího modelu Nintendo 3DS XL změnila majitele za 32 825 Kč (1 350 EUR). Jde o jiné zařízení než nalezený kus a přesné datum prodeje GamePro neuvádí, takže jde o srovnávací údaj, nikoli o cenu konzole z Redditu. Cenová databáze
PriceCharting, která sleduje uskutečněné prodeje her a konzolí, eviduje u vývojářské sady pro 3DS ke 17. září 2026 uskutečněné prodeje přibližně od 18 900 do 63 200 Kč (895 až 3 000 USD).
Částka Původní měna Po přepočtu (kurz České národní banky pro 16. 9. 2026) Kupní cena konzole 80 USD 1 686 Kč Odhad jednoho diskutujícího 800 USD 16 862 Kč Prodaná vývojářská 3DS XL 1 350 EUR 32 825 Kč
Přepočet stojí na posledním kurzu
České národní banky dostupném 17. září 2026, tedy na kurzu vyhlášeném pro 16. září 2026: 21,077 Kč za dolar a 24,315 Kč za euro. S novějším kurzem se čísla posunou. Zůstává otázka, proč kusů s červeným posuvníkem existuje tak málo. Odpověď je prostá: Nintendo je nikdy neplánovalo prodávat běžným zákazníkům. Konzole, která se do obchodu neměla vůbec dostat
Vývojářské jednotky rozesílalo Nintendo studiím, která pro 3DS dělala hry. Do volného prodeje nemířily, a tak se na trh dostávají hlavně z pozůstalostí firem, výprodejů vybavení a z bazarů.
Redakce Mobify postavila odhad výroby z Consolevariations vedle oficiálních
prodejních čísel na investorských stránkách Nintenda, kde je u rodiny 3DS ke 30. červnu 2026 uvedeno 75,94 milionu prodaných kusů hardwaru. Vychází z toho orientačně jeden vývojářský kus na 7 594 až 15 188 běžných konzolí. Je to srovnání oficiálního prodejního čísla s odhadem sběratelské databáze, tedy dvou nestejně přesných údajů.
Živá platforma to už není. Nákupy v Nintendo eShopu pro 3DS skončily 27. března 2023 a online hraní i další funkce závislé na připojení 8. dubna 2024, jak uvádí
podpora Nintenda. Na svém vývojářském portálu Nintendo píše: „Už ale nepřijímáme nové tituly a/nebo DLC a opravy.“ DLC je dodatečný obsah ke hře, který se kupuje zvlášť. Kdo má herní karty a dříve stažené hry, hrát může. Nic nového už ale pro 3DS nepřijde. Vzácnost, kterou nikdo nenaplánoval
Sběratelské edice se dělají proto, aby se prodaly. Číslovaná krabice, zlacené logo, limit 10 000 kusů. Jenže nejvzácnější věci v technice vznikají opačně: jako pracovní nástroj, který nemá mít zákazníka a nemá se dostat z kanceláře.
Vývojářská konzole je přesně tenhle případ. Nikdo ji nedělal pro vitrínu, ale pro testování her ve studiu. Cenu jí dodalo až to, že firmy zanikly, sklady se vyklidily a nástroj skončil v bazaru vedle telefonů a kabelů. Paradox na konec: kdyby Nintendo tehdy tušilo, jak se tyhle kusy budou po patnácti letech prodávat, možná by je nechalo šedé.
Než prodáte staré Nintendo ze šuplíku, otočte ho
Ve veřejných nabídkách na Aukru a Bazoši, které redakce Mobify prošla 17. září 2026, se běžné a limitované kusy pohybovaly od 4 890 Kč za 3DS s hrami po 19 999 Kč za sběratelskou edici Zelda Majora’s Mask. Vývojářskou jednotku mezi nimi nenašla. Šlo o kontrolu veřejných inzerátů, ne o mapu celého trhu.
Nové kusy z výroby nepřijdou: Nintendo u řady New Nintendo 3DS uvádí, že výroba všech variant skončila. V Česku tak zbývá bazarový trh a na něm se dá pořídit i hratelná konzole levně. Novější New Nintendo 3DS XL se ve zkontrolovaných inzerátech objevoval od 6 999 Kč.
U vývojářského kusu se platí za vzácnost a původní stav, takže čím méně se s ním manipuluje, tím lépe. Druhá strana téhle historky je prodávající, který hodnotu zjistí až potom, a proto má u dražší bazarové koupě smysl schovat si inzerát, komunikaci i doklad o zaplacení. Právní výklad tento text neposkytuje.
A pointa? Než pustíte staré Nintendo ze šuplíku za pár stovek, otočte ho. Podívejte se, jakou barvu má posuvník 3D efektu a otvor na herní kartu a jestli na spodní straně nesedí štítek, který tam na běžné konzoli z výroby nepatří.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík