Revoluční technologie umožňuje hasičům přednostní a bezpečný průjezd křižovatkami

Systém využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. V předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče prostřednictvím informačních systémů uvnitř jejich vozů na blížící se zásahové vozidlo. V praxi tak nejde pouze o to, že si hasičský vůz „rozsvítí zelenou“. Dosud si hasičské vozy mohly na některých křižovatkách vyžádat přednostní průjezd díky rádiové komunikaci na blízkou vzdálenost zhruba 300 metrů.
„Hasiči prioritu na křižovatkách měli i doposud, ale řekněme nedokonalou. V jejich vozidlech bylo zařízení, které si vyžádalo přednostní průjezd na blížícím se semaforu, ale nedokázalo už vyřešit fakt, že tam například přecházejí chodci. To znamená komplikaci, zdržení pro hasiče a bezpečnostní riziko pro účastníky provozu. Nově systém dokáže vypočítat trasu, ví, jaké křižovatky jsou v okolí, a začne je s předstihem řešit komplexně,“ uvedl Martin Volný ze společnosti INTENS Corporation, která zajišťuje technické řešení projektu. Cílem je pokrýt 100 křižovatek
Projekt je založený na takzvaném kooperativním inteligentním dopravním systému C-ITS, který umožňuje v reálném čase předávat informace mezi zásahovým vozidlem, semafory a dalšími dopravními systémy.
„Informaci o blížícím se voze hasičů dokáže systém vyslat do křižovatky až s dvouminutovým předstihem. To dá řídicí jednotce křižovatky dost času na to, aby průjezd pro hasiče vyklidila, a to i v případě, že je zde třeba kolona,“ řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro C-ITS.
Díky aplikaci Traffication, integrované do palubního systému novějších vozů Škoda, se řidič o hasičském voze dozví ještě dřív, než uslyší sirénu nebo uvidí majáky. Na displeji dopředu vidí, odkud záchranáři přijíždějí. Upozornění si mohou obdobně zobrazit také řidiči vozů Volkswagen. Počítá se s rozšířením do bezplatné největší komunitní navigace na světě Waze.
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Pilotní projekt teď běží na deseti vybraných křižovatkách ve městě.
„Vytipovali jsme strategicky umístěné křižovatky nacházející se v Plzni na Lochotíně na trasách, které využívají hasiči mířící k zásahu právě z hasičské stanice v Plzni na Košutce,“ uvedl za Správu veřejného statku města Plzně specialista světelné signalizace a kamerového systému Jan Grohmann. Cílem je pokrýt novým systémem 100 křižovatek v Plzni. Každá desítka vteřin hraje roli
Podle Michala Pathyho, velitele Centrální hasičské stanice Plzeň – Košutka, hasiči loni vyjížděli k téměř 1300 zásahům, přičemž toto číslo se každoročně zvyšuje.
„Pro nás je naprosto klíčové, abychom se na místo dostali včas. Každá minuta či desítky vteřin hrají zásadní roli například při zahájení resuscitace nebo vyprošťování z havarovaného vozidla. A při požáru se může během třiceti sekund zásadně změnit situace na požářišti, oheň či kouř může odříznout únikovou cestu nebo může dojít k explozi. Každou snahu zlepšit náš pohyb v provozu proto velmi oceňujeme,“ řekl Michal Pathy.
Pro hasiče byla donedávna na průjezd nejhorší křižovatka v Solní ulici, kdy nebyl pojízdný tramvajový pás směrem od Plazy od Palackého ulice k Solní ulici.
„V tuto chvíli je už po rekonstrukci průjezdný, takže hasiči tam aspoň dojedou k té křižovatce a někam se tam mohou vecpat, potom už na Klatovskou třídu. Složitá křižovatka pro hasiče je taková, kde je červená a my musíme zastavit. Nevidíme třeba v Tylově ulici doprava, jestli nám tam něco nevyjíždí, takže celá kolona v podstatě musí jít na nulovou rychlost, kouknout se a zase se rozjet,“ dodal Michal Pathy.
Systém se teď bude ladit v ostrém provozu do konce roku. Pokud se osvědčí, měl by se rozšířit i do dalších měst. Druhým městem, kde se začne s testováním, bude Kladno. Novou technologii by měla časem využívat také záchranná služba a policie.