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Revoluční technologie umožňuje hasičům přednostní a bezpečný průjezd křižovatkami

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Revoluční systém zajišťující hasičům spěchajícím k zásahu rychlý a bezpečný průjezd křižovatkami testuje Plzeň jako vůbec první české město. Cílem technologie je dostat hasiče na místo zásahu dřív, a to s maximálním zajištěním bezpečnosti provozu. Projekt aktuálně běží na 10 křižovatkách.
Revoluční technologie umožňuje hasičům přednostní a bezpečný průjezd křižovatkami

Revoluční technologie umožňuje hasičům přednostní a bezpečný průjezd křižovatkami

Zdroj: Richard Beneš + Martin Pecuch
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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