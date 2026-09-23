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iPhone 20 Pro by mohl dostat displej bez rámečků, Apple testuje zakřivení po celém obvodu displeje

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Jen co Apple uvedl zbrusu nový iPhone 18 Pro, už se na internetu objevují první spekulace o další generaci, respektive o generaci, která by měla...
iPhone 20 Pro by mohl dostat displej bez rámečků, Apple testuje zakřivení po celém obvodu displeje

iPhone 20 Pro by mohl dostat displej bez rámečků, Apple testuje zakřivení po celém obvodu displeje

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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