iPhone 20 Pro by mohl dostat displej bez rámečků, Apple testuje zakřivení po celém obvodu displejePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
iPhone 20 Pro by mohl dostat displej bez rámečků, Apple testuje zakřivení po celém obvodu displeje
Anthropic představil nový model Claude Opus 5.5 a tentokrát není hlavním lákadlem pouze vyšší výkon a lepší...
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První se pochlubil se svými novinkami Mediatek, který představil svůj 2nm procesor Dimensity 9600 Pro....
V lednu tohoto roku jsme se dočkali top modelu Motorola Signature, který překvapil i samotným názvem. První...
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